All’asta un mazzo di Alpha di Magic: The Gathering

Il noto sito americano di aste Heritage Auctions, che si occupa principalmente di fumetti, videogiochi, carte collezionabili e altri oggetti simili, ha da poco aperto un’inserzione con al suo interno uno starter deck sigillato di Magic: The Gathering appartenenti alla prima mitica edizione Alpha, una vera e propria reliquia per i collezionisti di tutto il mondo.

Al momento in cui scriviamo, l’asta ha già raggiunto cifre esorbitanti, ovvero ben 48 mila dollari e sarà sicuramente destinata a salire ancora. Alpha, infatti, è il nome della primissima espansione di Magic: The Gathering uscita nell’ormai lontano 1993 e contiene al suo interno quelle che vengono chiamate le “Power 9“, ossia quel gruppo di nove carte più potenti e più rare di tutto l’intero gioco di carte collezionabili: Black Lotus, Mox Pearl, Mox Ruby, Mox Sapphire, Mox Jet, Mox Emerald, Ancestral Recall, Timetwister e Time Walk.

Per assurdo, tutte queste potrebbero essere contenute all’interno del deck all’asta, il che renderebbe l’acquirente decisamente una persona molto fortunata (oltre che decisamente molto ricca). Il mazzo, infatti, è sigillato e non si conosce il suo contenuto, proprio come specificato nella descrizione sul sito:

“[…]Il sigillo di plastica è ancora perfettamente intatto e tutti gli angoli della scatola sono intatti. Cosa potrebbe esserci al suo interno? Un Black Lotus? Un Mox? Il leggendario Timetwister? Una qualsiasi delle “Power 9″ varrebbe decine di migliaia di dollari, se non di più. Ovviamente, Heritage Auctions non può sapere cosa ci sia dentro il pacchetto, ma è una di quelle volte in cui una persona sogna su quello che potrebbe trovare, non è vero?”

L’asta continuerà ancora per i prossimi due giorni e, come detto in precedenza, sicuramente raggiungerà cifre esorbitanti nel giro di poco. Ma se avete molto denaro da spendere e volete provare ad accaparrarvi questa incredibile reliquia, potete provare a fare un’offerta semplicemente andando sulla pagina dedicata cliccando su questo link.

