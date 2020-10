Amazon Prime Video migliori film di guerra | Ottobre 2020

Campi di battaglia, profondità degli abissi e scontri campali: ecco gli ingredienti vincenti per un film di guerra perfetto. Non importa l’aderenza alla storia, l’importante è che la storia raccontata offra agli spettatori un racconto che faccia della guerra il suo fulcro narrativo. All’interno dei palinsesti dei servizi streaming, in mezzo alle tante proposte, anche i film di guerra, o war movie per dirla all’americana, mostrano i muscoli, con proposte avvincenti, tra nuove idee e grandi classici. Per scegliere in quale guerra calarci, abbiamo deciso di scoprire quali siano i migliori film di guerra di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video migliori film di guerra:

Se volete provare il servizio di Amazon Prime Video potete sottoscriverlo a questo link

1917

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film di Sam Mendes racconta la storia di due caporali inglesi, Tom Blake e William Schofield, incaricati di attraversare una zona di guerra per avvisare una divisione inglese del pericolo che incombe: i tedeschi li hanno attirati in una trappola. A motivarli, la presenza del fratello di Blake nella divisione in pericolo.

1917 è un film di guerra nato dai racconti che Sam Mendes ha sentito dalla voce del nonno Alfred Humbert Mendes, soldato della 1st Rifle Brigade durante la Prima Guerra Mondiale. Il risultato è un war movie dai toni intensi, che si basa sulla recitazione emozionante di George McKay, interprete del caporale Schofield, e impreziosito dalla presenza di nomi illustri del cinema in piccole parti, come Benedicth Cumberbatch, Mark Strong e Colin Firth.

Compreso in Amazon Prime: si



Windtalkers

John Woo racconta alla sua maniera la storia dei windtalkers, indiani Navaho che servirono durante la Seconda Guerra Mondiale come ufficiali addetti alle comunicazioni, usando la propria lingua natia per confondere il nemico. Il loro ruolo era così importante da avere un militare che li proteggesse sempre, pronto anche ad ucciderli in caso di cattura, per impedire al nemico di sfruttarli per intepretare le comunicazioni

Joseph Enders (Nicholas Cage), dopo un ricovero in seguito alle ferite riportate durante una battaglia alle Salomone, ritona in servizio attivo come scorta di un windtalker, il soldato semplice Yahzee, impegnato sul fronte del Pacifico. Tra i due nasce un’amicizia, che si consolida durante gli episodi più violenti della guerra.

Compreso in Amazon Prime: si

Fury

Ambientato nel secondo conflitto mondiale, il fim di David Ayer racconta la storia dell’equipaggio di un carro armato americano, ribattezzato Fury. Al comando del mezzo corazzato viene posto il sergente Don Collier (Brad Pitt), che diventa il cardine di questa squadra, tra cui una recluta che imparerà la verità oscura della guerra.

Compreso in Amazon Prime: si

Salvate il soldato Ryan

Film del 1998 diretto da Steven Spielberg, Salvate il soldato di Ryan è probabilmente uno dei migliori film di guerra mai girati. Nei giorni seguenti allo sbarco in Normandia, un gruppo di soldati viene inviato a recuperare James Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli che hanno preso parte all’offensiva in Europa e disperso oltre le linee nemiche. Affidata al capitano Miller (Tom Hanks), questa missione porta un manipolo di militari a muoversi in una Francia devastata dalla guerra e ancora sotto il giogo nazista.

Le scene iniziali che riproducono lo Sbarco in Normandia ad Omaha Beach sono una dimostrazione di grande talento, con una ricostruzione dettagliata e cruenta di un capitolo estremamente sanguinoso della Seconda Guerra Mondiale. Spielberg è riuscito a creare una storia emozionante di determinazione e sacrificio, con alcune scene strazianti ed epiche

Compreso in Amazon Prime: no

Emperor

Peter Webber racconta un lato diverso della guerra: quel che attende i sopravvissuti. Emperor racconta l’indagine del generale Bonner Fellers (Matthew Fox), incaricato di verificare il ruolo dell’imperatore giapponese Hirohito nelle decisione dell’Impero del Sol Levante durante la Seconda Guerra Mondiale. NEgli States, si chiede a gran voce la testa di Hirohito come vendetta per Pearl Harbour, ma il generale McArthur (Tommy Lee Jones) vuole consentire al Giappone di risollervarsi senza ulteriori complicazioni

L’indagine di Fellers rivela un organizzazione burocratica corrotta e che ha relevato l’Imperatore ad un ruolo puramente marginale, facendo emergere Hirohito come un debole.

Compreso in Amazon Prime: si

Il nemico alle porte

Durante la Battalgia di Stalingrado, il giovane militare Vasilij Zajcev (Jude Law) diventa una leggenda per le truppe sovietiche, dimostrandosi il cecchino più letale dell’Armata Rossa. Una fama che costringe i Tedeschi ad inviare a Stalingrado il loro migliore tiratore scelto, Erwin Konig , dando vita ad una letale rivalità che ha una sola fine: la morte di uno dei due.

Compreso in Amazon Prime: si

Thirteen Days

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le dinamiche cambiarono e dai campi di battaglia si passa alle logoranti guerre delle spionaggio. La storia è piena di questi esempi, e Thirteen Days racconta uno dei capitoli più intensi della Guerra Fredda: la crisi dei missili Cubani. Kevin Kostner, Steven Culp e Bob Greenwood sono protagonisti di una ricostruzione storica avvincente.

Compreso in Amazon Prime: si