Dopo il clamoroso ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman sono stati in molti a domandarsi se la medesima sorte sarebbe prima o poi toccata anche alla Lois Lane di Amy Adams. L’attrice premio Oscar ha vestito i panni dell’interesse amoroso dell’uomo d’acciaio negli ultimi progetti in live action, tra cui la Zack Snyder’s Justice League. Ed è stata proprio Amy Adams a parlare di un suo possibile ritorno.

Amy Adams sul possibile ritorno di Lois Lane nel DC Universe

“Non mi hanno ancora chiamato. Se sarò di nuovo io a interpretare Lois Lane, ben venga. Il ruolo di Lois è stato interpretato da attrici meravigliose in passato e non avrei problemi se non dovessi mai più tornare a vestirne i panni” ha dichiarato ai microfoni di Variety. Amy Adams si è poi voluta congratulare con Henry Cavill per il suo ritorno nel DCU, definendolo un Superman fantastico. Al momento rimane da capire quale sarà la direzione che James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO della divisione DC Studios, prenderanno per il futuro dell’uomo d’acciaio sul grande schermo. Un sequel di Man of Steel, film del 2013 diretto da Zack Snyder, sembrerebbe ormai certo, ma non è ancora stato trovato un regista.

Il ritorno di Henry Cavill è stato fortemente voluto da Dwayne “The Rock” Johnson e dal produttore di Black Adam Hiram Garcia che hanno insistito per inserirlo nella scena post-credits del film, stuzzicando i fan su un futuro scontro tra i due mega personaggi della DC. Tornando a Lois Lane, invece, il ruolo della nota giornalista è al momento interpretato sul piccolo schermo da Elizabeth Tullock nella serie Superman & Lois, uno dei pochi show della CW a non essere stato cancellato dopo la fusione Warner Bros – Discovery (la seconda stagione ha da pochi giorni debuttato anche in Italia).