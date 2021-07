Anansi Boys di Neil Gaiman arriva su Amazon Prime Video

Amazon Studios ha confermato oggi di aver commissionato la serie TV ispirata al romanzo di Neil Gaiman noto come Anansi Boys, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Le riprese della miniserie composta da sei episodi prenderanno il via in Scozia nel corso del 2021. Anansi Boys segue la storia di Charlie Nancy, un ragazzo abituato a essere messo in imbarazzo da un padre molto particolare. Quando quest’ultimo passa a miglior vita, Charlie scopre che altri non era se non Anansi, il dio ingannatore, oltre a venire a conoscenza di avere un fratello, Spider, pronto a entrare nella sua vita e deciso a renderla più interessante e decisamente più pericolosa.

Gaiman, Sir Lenny Henry, Douglas Mackinnon, Hanelle M. Culpepper, Hilary Bevan Jones e Richard Fee figurano come produttori esecutivi dello show, scritto dallo stesso Gaiman e Henry assieme ad Arvind Ethan David, Kara Smith, e Racheal Ofori. Culpepper (Star Trek: Picard) si occuperà di dirigere l’episodio pilota, mentre Jermain Julien (Grantchester) e Azhur Saleem (Doctor Who) saranno i registi delle puntate rimanenti.

Anansi Boys non è un sequel né uno spin-off del romanzo American Gods di Gaiman (che trovate a prezzo speciale), visto che la trama originale nasce da una conversazione tra l’autore di Sandman e Lanny Henry, una chiacchierata incentrata sullo scrivere una storia che fosse eterogenea ma anche parte della cultura che entrambi gli artisti amavamo. Stando alle parole dello stesso Gaiman, la serie TV Anansi Boys ha avuto una lunga gestazione, iniziata oltre 10 anni fa, fino al momento in cui Amazon Prime ha deciso di abbracciare la visione dell’autore mettendo al suo fianco artisti del calibro di Culpepper e Douglas Mackinnon.

La stessa regista ha dichiarato che nulla è come Anansi Boys, definendola una storia avvincente e contemporanea avvolta in una mitologia unica e potente, proveniente dalla Diaspora africana. La serie, prodotta da Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions, e RED Production company, non dispone al momento di una data di uscita ufficiale.