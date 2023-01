Dopo numerosi mesi di attesa, arriva finalmente nei negozi specializzati Andromeda Shun Final Bronze Cloth, il terzo Cavaliere di Bronzo della linea Myth Cloth Ex di Bandai e Tamashii Nations seguendo i compagni Pegasus Seiya e Dragon Shiryu. Questa particolare linea di action figure riprende i personaggi tratti da Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, la mitica serie anime degli anni 80-90, con protagonisti i giovani guerrieri in armatura e difensori della Dea Athena.

Non vorrebbe combattere, ma quando lo fa…

Andromeda Shun

Shun di Andromeda, controverso personaggio erroneamente etichettato come la “femminuccia” del gruppo, è in realtà uno dei personaggi con più sfaccettature tra tutti i comprimari e dentro di se cela un oscuro segreto, tenuto nascosto proprio fino alla stagione finale dell’anime. Shun ha un fratello, anch’esso Cavaliere di Athena di nome Ikki che lo ha sempre protetto sin dalla nomina del luogo di addestramento per l’ottenimento dell’armatura di Bronzo. Inizialmente Shun doveva recarsi presso l’isola della Regina Nera, un’isola vulcanica in cui l’addestramento per diventare Cavaliere è particolarmente arduo. Ikki, sapendo che il fratellino non ce l’avrebbe mai fatta ha offerto uno scambio e in questo modo Shun è stato inviato ad addestrarsi per l’ottenimento dell’armatura di Andromeda sull’isola che ne porta il nome (come se gli fosse andata meglio…ndr). Qui viene allenato dal Silver Saint Albione, di cui non viene mai menzionata la costellazione. Shun è uno dei pochi Saint ad avere come parte dell’armatura delle Catene, una di attacco e una di difesa che rispondono al volere di Shun ma sembrano muoversi spesso come due entità in simbiosi.

Shun di Andromeda è restio al combattimento, non perché non sia in grado ma perché il suo animo puro è dispiaciuto nel dover infliggere dolore, questo suo essere combattuto tra il desiderio di pace e la volontà di adempiere ai suoi doveri di Cavaliere sarà un argomento ricorrente in tutta la seria animata. Chiaramente difenderebbe Athena con tutte le sue forze ma se possibile eviterebbe lo scontro. Tra le sue abilità più speciali ricordiamo gli attacchi con la catena e il suo colpo più potente chiamato Nebula Storm in cui una volta raggiunto il picco massimo di potenza in un rapido crescendo ne perde totalmente il controllo fino alla sconfitta dell’avversario. Insomma, meglio non mettersi contro uno come Shun, soprattutto se il segreto che nasconde (e di cui non è a conoscenza nemmeno lui) è quello di essere l’ospite terreno del dio Hades che predilige proprio esseri umani dalla natura pura. Questa rivelazione avverrà durante la saga finale nel capitolo Hades Chapter Inferno davanti agli occhi increduli di Seiya che vedrà mutare il colore dei capelli dal classico verde ad un rosso cremisi.

Andromeda Shun Final Bronze

Scatola e Blister

Partendo come da nostra abitudine dall’analisi della confezione possiamo dirvi che lo stile e il packaging del prodotto si ripresenta, per fortuna, come per le precedenti uscite di Seiya e Shiryu. Nella parte frontale possiamo osservare una immagine del Myth Cloth Ex posizionato sulla parte sinistra, sulla destra un disegno della costellazione di Andromeda e i loghi delle aziende. Sui due fianchi ritroviamo invece le immagini dell’armatura montata a segno e una foto in azione di Shun. Il retro, secondo noi la parte più interessante della scatola, riporta le immagini di quasi tutti gli accessori e bonus inclusi all’interno dei Blister.

Rispetto ad altre aziende Tamashii ancora non ha adoperato accorgimenti per la realizzazione di packaging attenti all’ambiente e quindi i blister, ovvero l’alloggiamento dei vari pezzi, è realizzato ancora in plastica permettendoci di effettuare una analisi critica sui pezzi già vedendoli senza estrarli. Ci troviamo di fronte a tre blister, nel primo troviamo la figure con il corpo in plastica di Shun e l’intera armatura disposta in maniera ordinata ad eccezione delle catene. Nel secondo blister vediamo la presenza dell’anima di plastica sulla quale si monta l’armatura per ricreare il totem, la sua basetta, alcune catene, capelli, i volti e le mani di ricambio per la realizzazione delle varie pose. Il terzo blister include le mitiche catene in varie modalità e una piccola statuetta di Ikki con Shun in fasce richiamando una scena di flashback dell’anime.

Dal Totem…

L’armatura di Andromeda è molto semplice, esteticamente e richiama una figura umana, la regina Andromeda, incatenata. Per ricreare questa modalità vi consigliamo di consultare il libretto di istruzioni contenuto nella confezione. Attraverso alcuni passaggi, semplici ma fondamentali, sarà quindi possibile ottenere una sorta di statuetta del segno zodiacale. Attenzione, la stabilità del totem non è il suo punto forte quindi se la maneggiate prestate attenzione, in particolar modo alle sue braccia e alle spalline sulle quali abbiamo avuto maggiori difficoltà.

…Al Cavaliere

Dopo aver smontato l’armatura dal totem ripercorrendo al contrario i passaggi precedenti (conveniente anche per riporre in maniera adeguata i vari pezzi sul tavolo) abbiamo montato le porzioni di armatura una ad una sulla figure di Shun. Solitamente prima di farlo rimuoviamo i piedi di metallo, le mani e la testa per poi ricollocarli in fase finale. Realizzare questa modalità non è affatto difficile, anzi, è più semplice del totem e anche molto più intuitivo. L’elemento di “disturbo” se vogliamo chiamarlo tale, è dato da un accorgimento tecnico adottato dall’azienda che riporta indietro di qualche anno l’approccio tecnico con il quale era stata sviluppata la fibbia del cinturone non più ad incastro dall’alto ma con i classici due fori tipici di versioni più datate. Il perché non ci piaccia questa decisione non è un vezzo estetico, quello non cambia, ma solamente una stabilità del pezzo che in questo modo è solo più soggetto a saltare via.

La colorazione dell’armatura è omogenea, priva di imperfezioni e maschera abilmente le parti di armatura di plastica da quelle realizzate in metallo, presente per altro in grande quantità. Essendo una figure che rappresenta Andromeda Shun Final Bronze Cloth siamo di fronte ad una cloth poco coprente e quindi la posabilità è veramente spinta ai massimi livelli, limitata solamente dalla nostra immaginazione. Menzionando velocemente i volti alternativi e la perfezione dello sculpt dei capelli vogliamo parlare anche del simpatico bonus contenuto in confezione, non un effect part ma una statuetta del fratello Ikki da piccolo con Shun in braccio che ricorda la scena della commuovente camminata di Ikki per proteggere il piccolo Andromeda in fasce.

Andromeda Shun Final Bronze Cloth è disponibile nei negozi grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations in Italia.