Annunciato il nuovo anime per il prequel di Ultimate Muscle, Kinnikuman, in occasione del 40° anniversario della serie anime ispirata al manga sul wrestling e non solo creato dai sodali mangaka che si firmano con lo pseudonimo di Yudetamago (Yoshinori Nakai e Takashi Shimada).

Il manga e l’adattamento anime non sono mai giunti nel nostro Paese, tuttavia il sequel, Ultimate Muscle, è molto noto soprattutto per la generazione di amanti degli anime dei primi anni 2000. La serie anime sequel è andata in onda in Italia per la prima volta nel 2005 su K2 e Jetix per un totale di 77 episodi.

L’esordio dell’anime è avvenuto nel 1983 e per celebrare l’annuncio è stata pubblicata una prima immagine chiave che possiamo guardare di seguito:

Il duo mangaka ha confermato ulteriormente la fumata bianca del nuovo progetto e commentato con le seguenti parole l’annuncio attraverso le pagine del numero 81 del manga originale, fra l’altro ancora in corso, uscito quest’oggi in Giappone e negozi online:

Abbiamo una sorpresa per chi ci segue e supporta Kinnikuman da tanto tempo: è in produzione un nuovo anime per celebrare il 40° anniversario dell’adattamento. A questo punto un film animato e un live-action per Hollywood potrebbero non essere tanto un sogno, così come Yudetamago sul red carpet. Ma probabilmente quest’ultimo restarà solo un sogno…

La serie manga Kinnikuman, invece, ha avuto inizio nel 1979 dal duo mangaka Yudetamago. Il manga viene pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 1979 al 1987 per poi passare, dopo 24 anni, precisamente dal 28 aprile 2011, online su Shu Play News (Shueisha). In Italia, come anticipato in apertura, l’opera è inedita. Successivamente, il duo realizza il sequel di Kinnikuman, Ultimate Muscle, su Weekly Playboy (Shueisha) dal 1998 al 2005 per un totale di 29 volumi. Anche il sequel è inedito in Italia.

In merito l’anime, invece, la prima versione di Kinnikuman creata dallo studio di animazione Toei Animation è composta da due stagioni per un totale di 183 episodi. L’anime è andato in onda dal 1983 al 1992.