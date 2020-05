Assassin’s Creed: i migliori abiti e accessori cosplay

Non vedete l’ora di calarvi letteralmente nei panni dei vostri eroi preferiti? Soddisfiamo la vostra richiesta e ci tuffiamo nel mondo di Assassin’s Creed per elencarvi una serie di abiti adatti per qualsiasi occasione, per fare jogging o per cosplayer, accanto a tanti accessori interessanti e unici. Diventare il vostro Assassino preferito non è mai stato così facile, affronterete qualsiasi avventura quotidiana con la forza dei vostri personaggi preferiti!

Assassin’s Creed: migliori abiti e accessori

Felpe

Per sentirsi dei veri Assassini e calarsi letteralmente nei panni dei nostri eroi preferiti, indichiamo una serie di capi di abbigliamento e accessori cosplay che vi renderanno unici come i protagonisti del franchise! Cominciamo con alcune felpe da jogging, come quella con cappuccio “Rouge” di Assassin’s Creed nera e rossa con inserti rossi sulle maniche dotata di cerniera, orlo e polsini a costine, 2 tasche laterali, logo ricamato sul colletto e ampia stampa sul retro.

» Clicca qui per acquistare la felpa da jogging AC Rogue

» Clicca qui per acquistare la felpa da jogging AC Unity

» Clicca qui per acquistare la felpa da jogging AC Emblem

» Clicca qui per acquistare la felpa da jogging AC

Costumi e accessori cosplayer

oppure il costume steampunk per cosplay, nero e con colletto, realizzato in 100%, oppure il costume cosplay in stile Ezio Auditore, in fibra di poliestere, traspirante, non tossico, elegante e fresco, senza nulla togliere all’arma tratta da Assassin’s Creed Black Flag di Edward, ossia la Freccia in Manica di 4a Generazione, in grado di sparare davvero.



» Clicca qui per acquistare il costume cosplay steampunk

» Clicca qui per acquistare il costume cosplay Ezio Auditore

» Clicca qui per acquistare la Freccia nella manica da AC Black Flag

» Clicca qui per acquistare la collezione di anelli e collana in oro Assassin’s Creed IV: Black Flag

T-shirt

Non dimentichiamo una vasta serie di T-shirt dedicate a specifici titoli del mondo della saga di AC, oppure a fantasie colorate e artistiche in grado di riprendere sul tessuto i volti e le figure dei nostri personaggi preferiti! In tanti colori e taglie diverse, vi elenchiamo una serie di magliette che non potete perdere e apprezzerete sicuramente!

» Clicca qui per acquistare la Tshirt Find Your Past

» Clicca qui per acquistare la Tshirt AC Odissey

» Clicca qui per acquistare la Tshirt AC Origins

» Clicca qui per acquistare la Tshirt AC Personaggi vari

Pantaloni

Pensavate di poter fare a meno dei vostri eroi durante i momenti di pausa e di relax a casa, oppure durante lo sport? Nient’affatto! Elenchiamo alcuni tipi diversi di pantaloni per la tuta, lunghi e corti, per tutti i gusti e tutte le necessità! I pantaloni riportano loghi e simboli dedicati ai videogiochi a cui si ispirano, così come presentano comode tasche dove riporre i propri oggetti e, nel caso dei pantaloni lunghi, hanno polsini in fondo alla gamba per un tocco di classe fashion!

» Clicca qui per acquistare i Bermuda a tema

» Clicca qui per acquistare i Pantaloni lunghi tuta AC Origins

» Clicca qui per acquistare i Pantaloni lunghi tuta AC Odissey



Vestaglie

Consigliamo anche due modelli di vestaglia targata AC, entrambe ispirate al costume di Ezio Auditore; la vestaglia bianca, in 100% poliestere e lavabile in lavatrice, la vestaglia nera anch’essa lavabile in lavatrice e caratterizzata da uno stemma ricamato Assassins Creed sulla parte sinistra del petto, oltre a un grande logo in raso stampato sul retro.

» Clicca qui per acquistare la Vestaglia bianca

» Clicca qui per acquistare la Vestaglia nera