Atlantico: il viaggio di Marco Mengoni diventa un gioco da tavolo

Con un post pubblicato sul suo account Instagram il cantante Marco Mengoni ha annunciato Atlantico, il gioco da tavolo ispirato al suo ultimo album.

Che amiate o meno la sua musica Marco Mengoni è uno dei protagonisti del pop italiano degli ultimi 10 anni, amatissimo dal suo pubblico e autore di moltissime hit. Negli anni Mengoni ha attraversato una crescita personale e artistica che lo ha portato a confrontarsi con diversi aspetti della comunicazione e dell’intrattenimento e in questa continua ricerca ed esplorazione ecco che fa la sua comparsa il gioco in scatola Atlantico, edito da Clementoni.

Atlantico sarà un gioco per 2-5 giocatori dai 10 anni in su, interamente realizzato in materiali riciclati e caratterizzato da coloratissime illustrazioni ad acquerello e dai versi delle canzoni più conosciute del cantautore.

Il tema principale di Atlantico sarà il viaggio come elemento di scoperta del mondo ed arricchimento personale. I giocatori saranno impegnati in un emozionante percorso alla ricerca del bello attraverso l’arte, la poesia e la musica (ovviamente di Mengoni).

I giocatori dovranno visitare una serie di destinazioni di viaggio (luoghi, persone, bellezze naturali, monumenti, ecc…), che arricchiranno lo spirito dei viaggiatori e permetteranno loro di guadagnare punti vittoria. Il viaggiatore che sarà riuscito a raggiungere più mete vincerà la partita.

Il gioco è disponibile nei consueti canali di vendita (link Amazon) ad un prezzo di 22,90 euro, tuttavia per chi volesse provare il gioco venerdì 20 dicembre 2019 si terrà l’Atlantico Experience.

Atlantico Experience sarà un’installazione interattiva multi sensoriale che immergerà i partecipanti nelle atmosfere del gioco da tavolo, grazie a immagini suoni e colori. Al termine del percorso sarà possibile partecipare a sessioni dimostrative di Atlantico.

Atlantico Experience sarà un evento ad ingresso libero e avrà luogo a Milano presso lo spazio Factory Nolo, in Viale Monza 4, dalle 11.00 alle 19.00.