Avamposto 31: Dante a fumetti, il Sommo Poeta a strisce!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato, Chiara Candore e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Jacopo Marcello, redattore e collaboratore della rivista Charta.

Avamposto 31 – 28/05/2021

Il 2021 è l’anno del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, la cui opera come poche altre ha influenzato la cultura italiana. Un influsso che anche il mondo del fumetto, e non solo nel nostro paese, ha fatto proprio. Assieme a Jacopo Marcello redattore di Charta, rivista bimestrale dedicata al mondo della bibliofilia e del collezionismo, ci muoveremo tra le rime del Sommo Poeta alla scoperta di alcune delle più celebri reinterpretazioni che il fumetto ha dato della Divina Commedia e di come la sua opera si sia stata reinterpretata.

Con Moreno Burattini, curatore di Zagor per la Sergio Bonelli Editore, scopriremo il numero di Dampyr ‘La porta dell’inferno‘ che porta la sua firma dedicato alla figura di Dante come anche il suo Cattivik tra inferno, purgatorio e paradiso. Assieme a Loris Cantarelli toccheremo tre tra le più celebrate versioni della Divina Commedia a fumetti da Topolino a Go Nagai passando per il trio Mattotti, Milton, Moebius mentre assieme al Professor Alessandro Scarsella dell’Università Ca’ Foscari di Venezia arriveremo fino all’interpretazione di Jacovitti. A chiudere la puntata in collegamento Marco Corona ci parlerà del suo graphic novel ‘Il Viaggio‘ pubblicato da Progetto Stigma.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti