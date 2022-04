Avatar 2 ha ufficialmente un titolo: The Way of Water. A confermalo è stata la stessa Disney durante il CinemaCon, che ha presentato nuovi dettagli sul seguito del cult James Cameron, a lungo atteso dagli appassionati di cinema. Era il 2009 quando il regista di Terminator e Aliens – Scontro Finale ci portava per la prima volta su Pandora con Avatar (disponibile su Disney+), offrendo agli spettatori di tutto il mondo un nuovo paramento per giudicare l’immaginario fantascientifico, all’epoca forte basato sulla tecnologica 3D, che pare esser stata rapidamente dimenticata dal cinema contemporaneo.

Avatar 2: The Way of The Water è il titolo del seguito del cult di James Cameron

Avatar 2: The Way of Water è in produzione da un decennio, protetto da un rigido controllo su notizie e progressi, che ha spesso portato i fan a temere che il tutto si fosse si arenato. Sono stati rivelati alcuni artwork, voci di corridoio parlavano di più seguiti prodotti contemporaneamente e di titoli di lavorazione provvisori, ma solo in queste ore, al CinemaCon, Disney ha finalmente svelato il titolo di Avatar 2, The Way of Water, annunciando anche la sua data di uscita, il 16 dicembre 2022.

Non è stato precisato se questo secondo capitolo sarà seguito da altri film, come aveva invece fatto intendere Cameron nel 2018, quando aveva parlato di un più ampio orizzonte narrativo per la sua saga. Il titolo di Avatar 2, è stato deciso dopo che in fase di lavorazione si erano ipotizzati altri potenziali titoli, come The Seed Bearer, The Tulkun Rider e The Quest for Eywa. Questa ampia scelta di titoli ci consente di riflettere sul futuro della saga di Avatar, che si vocifera esser composto da capitoli autonomi, ambientanti cioè nel medesimo universo narrativo ma focalizzati su una storia indipendente.

Se abbiamo dovuto attendere più di dieci anni per scoprire che il seguito delle avventure di Jake Sully (Sam Worthington) e della Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) sarà intitolato Avatar 2: The Way of the Water, sarà decisamente meno lungo l’attesa del trailer del film, che Disney ha deciso di presentare prima delle proiezioni di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe in uscita nelle sale italiane il 4 maggio.

L’offerta di Disney+