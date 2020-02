Avengers: Endgame è il primo “film di maggior incasso di sempre” a non vincere un Oscar

Statisticamente parlando, era dato quasi per certo, quando Avengers: Endgame è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi, che sarebbe stato nominato per alcuni Oscar. Ogni altro film precedente che ha raggiunto quel traguardo ha sempre incontrato il gusto della giuria degli Academy Awards, era solo una questione di “quali premi” e “quanti”.

Alla recente cerimonia degli Oscar. Avengers: Endgame è stato nominato per un solo premio: quello per i migliori Effetti Speciali e, purtroppo per la Disney, lo ha perso a discapito di 1917, diventando a tutti gli effetti il film con maggiore incasso di sempre che non è riuscito a vincere nemmeno un premio.

Altri film, infatti, che sono stati in vetta alla classifica degli incassi hanno portato a casa diverse statuette; basti pensare al precedente “Re della collina” Avatar, di James Cameron, che si aggiudicò 3 Oscar: Miglior Fotografia, Miglior Scenografia e Migliori Effetti Speciali.

O ancora, sempre di Cameron, ricordiamo Titanic che ne vinse addirittura 11: Milior Film, Miglior Regista, Miglior Fotografia, Miglior Scenografia, Migliori Costumi, Miglior Montaggio, Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro, Migliori Effetti Speciali, Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone.

È sorprendente vedere Avengers: Endgame essere stato fondamentalmente “escluso” dagli Academy Awards non solo per il suo nuovo status ai vertici della “catena alimentare”, ma per il successo della Marvel agli Oscar proprio l’anno scorso, dove Black Panther è stato nominato per sette Oscar. Quel film avrebbe continuato a conquistare tre Oscar totali, la maggior parte dei film di supereroi fino ad oggi; ma con Avengers: Endgame l’Academy è tornato alla solita tattica di nominare semplicemente l’ultimo film Marvel per i migliori effetti visivi e quindi assegnare qualcos’altro con il titolo.