Batgirl e Static Shock saranno esclusive HBO Max?

Stando a quanto riportato recentemente dal New York Times, Warner Bros. sarebbe a lavoro su due film tratti dall’universo DC Comics che vedrebbero come protagoniste Batgirl e Static Shock. L’universo DC Films ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni, poiché la Warner Bros. ha lavorato per portare sul grande schermo una sfilza di amati personaggi DC Comics.

Con la pandemia di COVID-19 che ha cambiato i programmi delle produzione Warner, ci sono ancora molti nuovi film in programma o messi in cantiere. Inoltre, sembra anche che la DC Films potrebbe presto modificare il metodo di distribuzione dei suoi prodotti, oltre ad aver programmato l’uscita di sei film all’anno a partire dal 2022. Un recente articolo del New York Times (che potete leggere a questo link) riporta le parole del presidente della DC Films, Walter Hamada, e mostra in anteprima quale potrebbe essere la strategia della compagnia dopo l’uscita ibrida, cinematografica e su HBO Max, di Wonder Woman 1984. Parte dell’articolo sottolinea che la DC Films prevede di distribuire due film all’anno esclusivamente su HBO Max, e si suppone che ci potrebbero essere anche due film incentrati su due personaggi molto rischiosi dell’universo DC Cominc: Batgirl e Static Shock.

Ovviamente, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sul destino delle due pellicole, ma il fatto che i due film siano menzionati nell’articolo del NY Times, anche se non direttamente nelle parole di Hamada, fa presagire dei risvolti molto interessanti. Il film su Batgirl è in lavorazione da diversi anni ormai, con Joss Whedon scelto inizialmente per scrivere e dirigere il progetto, per poi abbandonarlo alcuni mesi dopo. Christina Hodson, che ha scritto sia Birds of Prey che il prossimo Flashpoint per DC Films, gestisce la sceneggiatura di Batgirl dall’aprile del 2018, ma di recente non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali.

L’inizio dei lavori per il film su Static Shock, invece, era stato annunciato per ottobre di quest’anno, con Michael B. Jordan alla produzione del progetto. Mentre ci sono sicuramente fan che vorrebbero vedere Batgirl o Static Shock sul grande schermo, anche se l’articolo del NY Times non conferma in modo definitivo il destino di nessuno dei due film, bisogna comprendere la scelta, da parte della Warner Bros., di distribuire i film della DC su HBO Max. Scelta che potrebbe coinvolgere un pubblico molto più ampio del solito, stando a quanto accaduto con Birds of Prey.

Inoltre, il sempre più incerto destino della distribuzione nelle sale cinematografiche in piena pandemia di COVID-19, di certo non aiuta la ripresa del cinema per come lo conosciamo e siamo abituati a fruire. Con la collaborazione tra Warner Bros. e HBO Max potrebbe accadere quanto sta accadendo con Disney Plus e la distribuzione sulla piattaforma di streaming dei prodotti del Marvel Cinematic Universe. Una sorta di premio di consolazione per gli appassionati che non possono, per ovvi motivi, recarsi al cinema.