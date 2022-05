DC Comics ha pubblicato una piccola anteprima di Failsafe, il primo arco narrativo creato dall’artista Jorge Jiménez (Justice League, Super Sons) e dallo sceneggiatore Chip Zdarsky (Daredevil, Spider-Man: Life Story ) sulla serie regolare di Batman. L’anteprima comprende le prime pagine di Batman 125. Vediamole insieme.

La nuova serie di Zdarsky-Jimenez vedrà Tim Drake tornare nel ruolo di Robin al posto di Damian Wayne, e collaborare con Batman. Questo scelta era fondamentale per Zdarsky che spiega così le sue motivazioni:

Tim è, per me, quello che si è fatto più il culo per essere Robin. Non voglio dire che gli altri non si siano impegnati, ma è stata la missione di Tim fin dall’inizio. Bruce ha grande rispetto per il suo lavoro, anche se spesso non lo dimostra, ed è orgoglioso dell’uomo che è diventato. E Tim sarà sempre il Robin che ha più a cuore la salute mentale di Batman.