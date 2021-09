Batman Beyond: arriva Batman Beyond: Neo-Year

DC ha annunciato Batman Beyond: Neo-Year, miniserie di 6 numeri che proseguirà l’epopea di Terry McGinnis ovvero Batman Beyond, da anni ormai entrato anche nella continuity fumettistica dopo essere nato come serie animata, riprendendo le fila da dove si sono interrotte questa settimana, negli Stati Uniti, in Batman: Urban Legends #7.

Batman Beyond: Neo-Year, i primi dettagli

Batman Beyond: Neo-Year partirà il prossimo aprile negli Stati Uniti e sarà scritta dai veterani Collin Kelly e Jackson Lanzing con disegni di Max Dunbar e colori di Sebastian Cheng.

Terry McGinnis dovrà vedersela con il cervello cibernetico che governa Neo Gotham: l’intelligenza artificiale che ha deciso che la città non è più degna di essere salvata. La miniserie prenderà il via dopo l’omicidio di Bruce Wayne che, ricordiamo, è stato il mentore di Terry per tutta la serie animata e per gran parte della serie animata e anche in parte della più recente storia fumettistica.

Ecco come il disegnatore Max Dunbar descrive così l’approccio alla miniserie:

Terry per la prima volta scoprirà davvero cosa significa essere Batman. Senza la guida e l’aiuto di Bruce Wayne, senza tutta l’infrastruttura che aveva supportato la sua missione, per la prima volta sperimenterà cosa significa essere solo in una città che ti vuole morto.

Jackson Lanzing ha aggiunto:

Si tratta di un nuovo capitolo nella di Terry McGinnis, uno rimandato molto volte e che lo porterà ad affrontare un percorso di crescita per scoprire cosa significa essere Batman in una città che non vuole essere salvata. È una opportunità per forgiare una nuova era per il personaggio: i villain di Bruce riflettevano il suo dramma psicologico e la sua tragedia ed è ora che anche i villain di Terry inizino a riflettere il suo percorso emotivo, la sua solitudine e la sua eredità e la sua speranza.

Batman Beyond: Neo-Year si configura quindi come un agile starting point per nuovi lettori che conoscono anche solo la storia televisiva del personaggio. Graficamente e tematicamente inoltre è stato anticipato una rivisitazione maggiormente cyberpunk di Neo Gotham, così come nuovi alleati e villain.

In attesa della nuova miniserie recuperate Batman Beyond Vol. 1 – In Fuga dalla Morte edito da Panini DC Italia.