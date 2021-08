Amazon e DC si alleano per festeggiare il Batman Day previsto per il prossimo 18 settembre con una selezione fra i migliori prodotti attualmente disponibili e una pagina dedicata da cui acquistando almeno un prodotto, dalle ore 00:01 del giorno 2 agosto alle ore 23:59 del giorno 31 agosto, potrete ricevere una consegna speciale effettuata direttamente da Batman in persona (l’iniziativa si applica sulla città metropolitana di Roma ed è riservata a un numero limitato di clienti che hanno acquistato un prodotto incluso nella pagina dedicata all’iniziativa).

Batman Day: i migliori prodotti disponibili su Amazon

Launch & Defend Batmobile radiocomandata di Spin Master

L’elegante Batmobile radiocomandata Launch and Defend in scala 1:16, include nella confezione un esclusivo personaggio di BATMAN da 10 cm. L’iconica Batmobile ha un sedile ad espulsione che permette di lanciare Batman fuori dall’abitacolo, facendolo entrare subito in azione. Premendo semplicemente il pulsante sul radiocomando, la cabina di pilotaggio si apre e Batman viene tempestivamente lanciato fuori dal veicolo. Con la Batmobile Launch and Defend è possibile sfrecciare in avanti o in retro e sterzare a destra e a sinistra con il doppio joystick intuitivo, inoltre la Batmobile è dotata di un radiocomando da 2,4GHz che permette di guidare il veicolo fino ad una distanza di 75 metri. Grazie al morbido paraurti anteriore i bambini si possono divertire a mettere in scena le epiche avventure di Batman.

» Clicca qui per acquistare Launch & Defend Batmobile radiocomandata di Spin Master

Scoprite quali sono le migliori Batmobili di Batman con il nostro articolo dedicato!

Batman Deluxe, personaggio da 30cm

Il nuovo Batman Rapid Change Belt con cintura e armi intercambiabili da 30 cm. Questo personaggio deluxe è ricco di dettagli unici. BATMAN è dotato di una cintura speciale e di un meccanismo che permette di cambiare armi a rotazione in modo rapido. Ci sono 3 armi diverse: il Bat-artiglio, la Bat-torcia e la Bat-pistola, inserite nella cintura multiuso. Basta premere tra loro le gambe di BATMAN per attivare il meccanismo cambia-arma automaticamente: la cintura ruota e l’arma che viene estratta si illumina. Ogni cambio di armi sarà accompagnato da suoni. Il personaggio è rappresentato nei minimi dettagli, presenta un mantello in tessuto e 11 punti di articolazione.

» Clicca qui per acquistare Batman Deluxe, personaggio da 30cm

Batman: Bat-Tech personaggio da 30cm

Batman entra in azione con una nuova armatura Tech blu. Questo personaggio di Batman, in scala 30 centimetri è dotato di 11 punti di articolazione un mantello in tessuto e design dettagliato fedele al fumetto per dare vita ai tuoi personaggi preferiti di Batman. Grazie ai 11 punti di articolazione è possibile muoverlo e posizionarlo a piacimento in pose eroiche. Vari personaggi da collezionare come Batman, Robin, The Joker, Nightwing, The Riddler e molti altri (ciascuno in vendita separatamente).

» Clicca qui per acquistare Batman: Bat-Tech personaggio da 30cm

Playset LEGO Bat-base mobile

Mr. Freeze, Man-Bat e Bronze Tiger sono a piede libero. È arrivato il momento di utilizzare tutti i veicoli, le tecnologie e le armi disponibili nella Bat-base mobile. Corri via terra sulla moto e poi sull’acqua a bordo di un jet ski. Sfreccia nel cielo sul Batjet e sali sul BatQuad non appena atterri. Unisciti a Nightwing per catturare i cattivi e rinchiuderli nella prigione di bordo, ma fai attenzione: proveranno certamente a evadere provocando un’esplosione.

» Clicca qui per acquistare Playset LEGO Bat-base mobile

Playset LEGO Cappuccio di Batman

Il Cappuccio di Batman regalerà un’esperienza di costruzione ottima che ti farà volare con la fantasia fino a GOTHAM CITY. Questa riproduzione LEGO dell cappuccio indossato dal Giustiziere Mascherato attirerà l’attenzione e l’ammirazione di tutti ovunque venga esposto. Con i mattoncini trasparenti che rappresentano il volto e l’elegante targhetta fissata sulla solida base, questo modello assicura un’esperienza di costruzione ottimale.

» Clicca qui per acquistare Playset LEGO Cappuccio di Batman

Playset LEGO Batman vs. Joker: Inseguimento con la Batmobile

Questo set LEGO 4+ permette ai giovani supereroi di entrare in un mondo di costruzioni creative con infinite ore di divertimento. Uno speciale telaio automobilistico con Starter Brick aiuta i più piccoli ad assemblare autonomamente la Batmobile. La guida inclusa, semplice e chiara, spiega inoltre come realizzare il giocattolo e usarlo al meglio. Per rendere la costruzione ancora più divertente, l’app LEGO Building Instructions gratuita fornisce le Instructions PLUS digitali, che consentono ai bambini di ingrandire, ruotare e visualizzare il loro set di gioco mentre lo costruiscono.

» Clicca qui per acquistare Playset LEGO Batman vs. Joker: Inseguimento con la Batmobile

Batman: Titans of Cult – Limited Edition Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray)

Jack Nicholson è Joker, che dopo un orribile incidente si è trasformato in un folle criminale. Micheal Keaton è Batman, che in seguito ad un trauma infantile è diventato un vigilante mascherato. Kim Basinger è Vicky Vale la fotoreporter di talento desiderata da entrambi. Il film, vincitore di un premio Oscar per la migliore scenografia (Anton Furst e Peter Young), è Batman, l’incredibile spettacolo diretto da Tim Burton, con le canzoni di Prince la colonna sonora di Danny Elfman. Questa edizione include: il film Batman in 4K Ultra HD e in Blu-Ray, Joker Card, una spilletta in metallo, Steelbook da collezione.

» Clicca qui per acquistare Batman: Titans of Cult – Limited Edition Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray)

Batman Hush (Blu-Ray)

Un nuovo misterioso criminale utilizza Catwoman, l’Enigmista, Ra’s al Ghul e molti altri nemici e alleati di Batman come pedine di un gioco per creare il caos nella vita del supereroe mascherato.

» Clicca qui per acquistare Batman Hush (Blu-Ray)

Batman Ninja (Blu-Ray)

Batman, insieme ai suoi alleati, si ritrova catapultato dalla moderna Gotham al Giappone feudale. Qui dovrà affrontare una nuova sfida contro uno dei suoi più temibili avversari, Joker.

» Clicca qui per acquistare Batman Ninja (Blu-Ray)

Volete iniziare a leggere i fumetti di Batman? Recuperate la nostra guida con le letture essenziali del Cavaliere Oscuro!

Batman Arkham Collection (PlayStation 4)

Batman: Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia Arkham di Rocksteady ed è una collezione completa che include tutti i contenuti rilasciati dopo l’uscita del gioco. Vivi la avventura presentata da due tra i titoli acclamati dell’ultima generazione – Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, completamente rimasterizzati e con grafica rinnovata. Completa la tua esperienza di gioco con l’esplosivo finale della trilogia in Batman: Arkham Knight. Vesti i panni di Batman e utilizza una vasta serie di gadget e abilità per affrontare i criminali più pericolosi di Gotham City e combattere la minaccia suprema che incombe sulla città.

» Clicca qui per acquistare Batman Arkham Collection (PlayStation 4)