La seconda stagione è stata pubblicata da poco in streaming, ma HBO Max ha deciso di condividere gratuitamente la prima stagione di Batman: The Audio Adventures in collaborazione con la DC su YouTube. I primi sei capitoli della serie audio drammatica sono già disponibili tramite il canale YouTube ufficiale del servizio di streaming di HBO.

Batman: The Audio Adventures, il cast e la trama della seconda stagione

La serie è stata creata da Dennis McNicholas e presenta uno stile molto simile a quello di una commedia radiofonica vecchio stile. Tra le voci troviamo Jeffrey Wright nei panni di Bruce Wayne e Batman, Ike Barinholtz nel ruolo di Due Facce, Rosario Dawson in quello di Catwoman, Gillian Jacobs invece è Harley Quinn e Bobby Moynihan il Pinguino e Bat-Mito. Tra gli altri interpreti vi sono John Leguizamo nel ruolo dell’Enigmista, Seth Meyers nei panni di Jack Ryder, Brooke Shields in quelli di Vicki Vale, Brent Spiner nel ruolo del Joker, Kenan Thompson nel ruolo del Commissario Gordon, Alan Tudyk nei panni di Alfred, Melissa Villaseñor è Robin, Bradley Whitford invece è lo Spaventapasseri e infine Chris Parnell è il narratore.

Vi lasciamo, quindi, al primo capitolo di Batman: The Audio Adventures e al canale YouTube ufficiale di HBO Max per recuperare anche gli altri:

Nella seconda stagione di Batman: The Audio Adventures, inoltre, il calderone di criminalità e corruzione di Gotham City sta per ribollire. Mentre il Joker rimane in libertà, i boss criminali e gli ex rivali Il Pinguino e Due Facce hanno unito le forze e il misterioso narcoterrorista noto come Spaventapasseri rimane non identificato, anche se i suoi incubi chimici affliggono la città. Lo scisma tra Batman e Catwoman diventa sempre più grande mentre entrambi intensificano le loro guerre separate contro il crimine. In tutto ciò c’è Harleen Quinzel (conosciuta come Harley Quinn) che vive per un amore che la sta lentamente uccidendo, aspettando solo che l’ispirazione colpisca.