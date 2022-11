In attesa di scoprire quando i mutanti entreranno ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, l’attenzione dei fan dei Figli dell’Atomo stanno seguendo con trepidazione le notizie relative alla futura serie animata dedicata ai pupilli di Xavier, X-Men ’97. Seguito della leggendaria serie anni ’90 Gli Insuperabili X-Men, X-Men ’97 al momento non è stata ufficialmente dichiarata come parte della continuity del franchise, nonostante produzioni come Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Ms. Marvel abbiano presentato evidenti richiami a Gli Insuperabili X-Men. Durante un Q&A su Instagram, Beau deMayo, showrunner di X-Men ’97, ha svelato come per realizzare questa serie animata abbia imposto che chiunque lavorasse alla serie fosse un fan dei personaggi.

Questa imposizione di DeMayo è figlia della volontà di creare un look dei personaggi che creasse un legame diretto con la precedente seria animate. Durante lo scorso San Diego Comic-Con sono state mostrati alcuni bozzetti dei costumi dei futuri protagonisti di X-Men ’97, in cui traspare l’affinità ai costumi sfoggiati in Gli Insuperabili X-Men. Nelle parole di DeMayo, traspare questa intenzione di rendere omaggio alla tradizione animata dei mutanti:

La mia linea di produzione è stata la prima ad essere assunta, e ha portato con sé tutti gli altri stupendi artisti che si sono uniti. La mia regola generale era che per lavorare alla serie, si dovesse essere fan degli X-Men, nessuna eccezione. Ho partecipato a uno show – chiamato Witcher – dove alcuni sceneggiatori non erano fan, o che non apprezzavano i libri e i giochi, arrivando anche a deridere apertamente anche il materiale originale. Questa è la ricetta perfetta per il disastro e un cattivo ambiente. Devi rispettare il lavoro prima di potere dare vita a un’operazione affine alla legacy dei personaggi.

A conferma di questo spirito, il consulente alla produzione Eric Lewald ha spiegato la scelta di utilizzare per X-Men ’97 la sigla de Gli Insuperabili X-Men:

La sigla de Gli Insuperabili X-Men non era stata considerata quando stavano producendo la nuova serie, i diritti erano ancora bloccati, credo una terza parte fosse detentrice dei diritti per la musica, quindi fu necessaria una negoziazione. Ovviamente, non si può fare una nuova serie senza quella canzone, ma sapendo che il tizio che possedeva i diritti non ignorava questo aspetto, sono sicuro sia stata sborsata una bella cifra

