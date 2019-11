Beverly Hills Cop tornerà grazie a Netflix!

Gli esilaranti poliziotti di Beverly Hills Cop torneranno ancora una volta in servizio grazie a Netflix. Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di Deadline, Paramount ha recentemente firmato un accordo con il colosso dello streaming per produrre il sequel di questa grande serie.

Stando agli accordi, Netflix produrrà il sequel del terzo film della serie, che sarà distribuito attraverso il catalogo ufficiale dell’emittente. A quanto pare, sia Eddie Murphy che il produttore Jerry Bruckheimer saranno chiamati in causa per concludere il progetto.

Questo accordo, inoltre, rafforza ancora di più il rapporto tra Netflix e Paramount. Ricordiamo che lo scorso anno il gigante dello streaming ha ottenuto i diritti per la distribuzione globale di Annihilation di Alex Garland, e di The Cloverfield Paradox subito dopo il suo annuncio durante il Super Bowl.

Beverly Hills Cop sarà interamente gestito da Netflix, e questo vuol dire che tutti gli oneri finanziari del progetto ricadranno sulle casse di questa società. Per questo motivo, Paramount avrebbe una sorta di paracadute, se il progetto non dovesse riscuotere un gran successo.

Insomma, Netflix conferma ancora una volta la volontà di impreziosire il suo catalogo con grandi ritorni e grandiosi annunci (come quello di The Witcher, la serie televisiva che prende spunto dai romanzi di Andrzej Sapkowski). Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti sulla vicenda!