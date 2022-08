Dopo il Dr. Fate di Pierce Brosnan e l’Hawkman di Aldis Hodge, tocca ad uno dei due membri più giovani della Justice Society of America che vedremo in azione in Black Adam presentarsi. Nello specifico Quintessa Swindell ha parlato dei poteri di Cyclone, soffermandosi anche sulle origini e sul costume del suo personaggio.

I poteri di Cyclone presentati da Quintessa Swindell

Intervistata da Total Film, Quintessa Swindell ha parlato in maniera abbastanza approfondita dei poteri di Cyclone e dalle sue dichiarazioni è evidente come il personaggio che vedremo in Black Adam sarà leggermente diverso da quello visto nei fumetti:

Cyclone manipola e gestisce i venti e le correnti d’aria. I suoi poteri non sono qualcosa di innato ma le sono stati forniti o meglio imposti da uno scienziato. Può anche manipolare dei nanobots ed ha a disposizione della tecnologia per farlo.

Non è dato sapere quindi se la capacità di manipolare i venti sia data proprio dai nanobots, con un cambio drastico rispetto ai fumetti, oppure sia qualcosa di aggiuntivo.

Riguardante il look del personaggio invece:

Il suo costume è come un Vivienne Westwood per supereroi. È molto circense e teatrali ma anche un po’ punk.

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.