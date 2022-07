Bleach ritornerà finalmente in televisione ad ottobre per presentare l’adattamento animato de La Guerra dei Mille Anni, ponendo così conclusione alla storia cui papà, Tite Kubo, è coinvolto attivamente nella produzione.

L’autore giapponese è stato recentemente intervistato da VIZ Media e queste sono state le sue parole quando gli è stato chiesto del suo coinvolgimento nella creazione del nuovo anime:

Posso confermare che sono coinvolto in tutti gli aspetti del processo creativo. Di solito non ficco il naso nel lavoro altrui poichè mi sembra di essere invadente. Tuttavia questa volta penso che il mio coinvolgimento contribuirà al soddisfacimento degli appassionati, pertanto sto dando una mano dove posso. Il regista Taguchi e lo sceneggiatore Hiramatsu possiedono personalmente profonda familiarità della storia e grazie a loro il mio lavoro sta filando liscio incredibilmente.

Il maestro Kubo ha anche aggiunto le sue volontà all’interno degli incredienti che stanno forgiando il ritorno dell’atteso anime. Volontà che strizzano l’occhio alla modernità creando un prodotto di Bleach mai visto prima e che possa essere il più memorabile possibile. Ecco le dichiarazioni dell’autore:

L’animazione e l’architettura grafica de La Guerra dei Mille Anni sono due aspetti che renderanno differente il nuovo anime rispetto all’originale. Voglio che l’anime possieda un color design moderno e contemporaneo e per questo scopo abbiamo eseguito diversi test per trovare una quadra. Penso che sarà un’esperienza scenografica fresca e nuova. In più ho inviato allo studio di animazione una serie di idee di combattimento per tutti i personaggi, dal momento che nel manga ho dovuto cancellarne alcune, e penso che lo studio stesso farà buon uso di questo materiale.