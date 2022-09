In occasione dell’evento a porte chiuse svoltosi nel corso delle ultime ore in Giappone dedicato alla proiezione dei primi due episodi di Bleach – La Guerra dei Mille Anni, sono stati confermati il numero di episodi ed è stato svelato il nuovo trailer con sequenze inedite.

Bleach – La Guerra dei Mille Anni: nuovo trailer, numero episodi e prime impressioni dell’anime

È stato confermato che Bleach – La Guerra dei Mille Anni avrà inizio in Giappone il 10 ottobre 2022. L’anime, ispirato all’ultimo arco narrativo del manga scritto e disegnato da Tite Kubo, riprenderà gli eventi lasciati in sospeso dal lontano marzo 2012.

Non è stato possibile effettuare video o scattare immagini all’evento privato, tuttavia, i fortunati che hanno avuto il piacere di presenziare hanno dichiarato che la qualità vista è paragonabile a quella di un film. Ancora, le scene di combattimento sono ben realizzate, così come gli sfondi, la grafica, le musiche. Le animazioni sono da capogiro e, per alcuni spettatori, i primi due episodi sembra siano durati più del solito.

I più affiatati si sono fortemente emozionati nella visione sino alle lacrime. Inoltre apprendiamo un dettaglio non indifferente, ovvero per quanto tempo la nuova serie farà parte delle vite dei tanti appassionati che da tempo attendono il ritorno di Ichigo Kurosaki e compagni? La Guerra dei Mille Anni, difatti, si comporrà in quattro parti e per ognuna non vi è ancora un totalizzatore di episodi dichiarato al momento.

È plausibile che ogni parte sia composta da 12-13 episodi sino a raggiungere un totale di 50 episodi circa. Si apprendono anche dettagli in merito le sigle principali di ciascun episodio: in merito la opening il pezzo intitolato “Scar” è eseguito da Tatsuya Kitani; la ending, invece, è eseguita da SennaRin con la canzone “Saihate” (I confini più lontani).

Ecco, di conseguenza, il nuovo trailer diffuso dai canali ufficiali di Aniplex:

Invitiamo, ancora, a recuperare le ultime dichiarazioni di Tite Kubo in merito la produzione del nuovo anime di Bleach, in particolare il suo contributo.

L’anime, rimasto in sospeso dal 2012, trasporrà i contenuti proposti dal 55° sino all’ultimo capitolo pubblicato nel 74° volumetto. Alla produzione del progetta ritorna Studio Pierrot (Naruto e Naruto Shippuden, fra gli altri adattamenti). Inoltre, come dichiarato dallo stesso Tite Kubo, l’anime espanderà i contenuti della storia (qui i dettagli).

In Italia la serie anime di Bleach ha cominciato la sua corsa con doppiaggio ad aprile 2021. Ad oggi sono state trasmesse su Prime Video (Amazon) le prime quindici stagioni.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot dal 2004 al 2012. Il ritorno dell’anime con l’adattamento dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli), andrà in onda in Giappone dal 10 ottobre 2022.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.