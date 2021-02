Boris: la quarta stagione é in lavorazione

Avevamo giá parlato se ci fosse bisogno di una quarta stagione di Boris, serie TV italiana che racconta la realizzazione di una soap opera, andata in onda dal 2007 al 2010, che é entrata nel cuore dei fan per la sua sfrontatezza e le sue gag diventate oramai parte della cultura pop italiana; ora, dopo i primi rumors, pare che questa nuova stagione si fará.

Dopo, infatti, le prime conferme da parte del cast questa estate sulla volontá di continuare il lavoro del compianto Mattia Torre, é l’attore Alberto Di Stasio, interprete di Sergio Vannucci, in una recente live su twitch dove era ospite dello streamer Kovone_ a confermare che tutto il cast e la produzione sono effettivamente al lavoro sulla quarta stagione della famosa “fuori-serie italiana“:

“Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, inizio del prossimo anno penso, siamo tutti contenti. Dev’essere su una piattaforma, penso. Penso che sia su Netflix.”