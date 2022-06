Le pagine del numero del mese corrente di V-Jump, rivista manga mensile edita da Shueisha, annunciano che Boruto, il manga del sequel di Naruto, sarà in pausa il prossimo mese, quindi nel numero del mese di luglio 2022, per poi tornare ad agosto 2022.

La serializzazione riprenderà con il capitolo 72, mentre il 71° è stato pubblicato lunedì 20 giugno 2022 e potete leggerlo qui su MANGA Plus.

La serie manga è il sequel ufficiale del capolavoro di Naruto ed è realizzata dalla matita di Mikio Ikemoto, uno die primi assistenti di Masashi Kishimoto alla creazione di Naruto, e scritto dal papà stesso del franchise.

Boruto – Naruto Next Generations: il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 71 capitoli, e i primi 67 sono raccolti in 17 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 15 numeri (recuperate qui il 15° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 66 capitoli, e i primi 63 sono raccolti in 16 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 15 numeri (recuperate qui il 15° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).