Disney e Lucasfilm hanno rivelato i prodotti della Bounty Hunter 4, la quarta settimana della nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Protagonisti di Bounty Hunter 4 con tanti prodotti Lego.

Bounty Hunter 4: tantissimi prodotti LEGO

AT-AT Star Wars Ultimate Collector Series LEGO

Questo AT-AT (75313) è il sogno di tutti i fan di LEGO Star Wars. Un modello della Ultimate Collector Series epico da costruire ed esporre, caratterizzato da gambe e testa snodabili, cannoni con rinculo realistico, cannoni rotanti, portello sgancia-bombe e un gancio cui attaccare la fune di Luke Skywalker, proprio come nella scena della battaglia di Hoth. L’AT-AT è alto 62 cm e si apre facilmente per rivelare l’interno dettagliato. Il corpo principale è in grado di contenere 40 minifigure LEGO (il Generale Veers e Luke Skywalker fanno parte dei 9 personaggi inclusi nel set), 4 speeder bike (2 incluse) e un blaster a ripetizione pesante E-Web. La testa/abitacolo ha 2 posti per le minifigure LEGO, ma è sufficientemente capiente per ospitarne una aggiuntiva. La targhetta informativa completa un magnifico pezzo da esposizione.

Casco di Darth Vader LEGO

Il Casco di Darth Vader LEGO Star Wars (75304) collezionabile rende omaggio al Signore Oscuro dei Sith. I fan potranno Immergersi in un’impegnativa esperienza di costruzione e rivivere le scene classiche della saga di Star Wars mentre riproducono in puro stile LEGO l’inconfondibile forma e i sinistri dettagli del casco. Grazie alle dimensioni compatte e al supporto con targhetta, il Casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

Imperial Shuttle LEGO

I fan possono riprodurre le scene più emozionanti della classica trilogia di Star Wars con questo modello di navetta imperiale costruibile (75302). L’elegante design della navetta, splendidamente ricreato con i mattoncini LEGO, include cabina di pilotaggio apribile in grado di ospitare una minifigure, vano principale apribile con spazio per 2 minifigure LEGO, ali pieghevoli per modalità di volo e di atterraggio e 2 shooter. Il set è perfetto anche come oggetto da esporre tra un’avventura di gioco e l’altra. In questo fantastico giocattolo da costruzione per bambini troveranno anche le minifigure LEGO di Darth Vader, di un Ufficiale imperiale e di Luke Skywalker armati di spade laser e una pistola blaster.

La forgia dell’Armaiolo – The Mandalorian LEGO

I giovani fan possono rivivere le scene di Star Wars: The Mandalorian e fingere di modellare l’armatura beskar con questo dettagliato modello in mattoncini LEGO della Forgia dell’Armaiolo – Mandalorian (75319). Il set è caratterizzato da un logo raffigurante un mudhorn situato all’ingresso, una forgia staccabile con una cappa di scarico girevole e un crogiolo, l’Olocron, fantastici macchinari, un armadietto di stoccaggio ed elementi accessori assortiti tra cui 3 barre beskar e un detonatore termico. Il set include 3 minifigure LEGO: il Mandaloriano, Paz Vizsla e l’Armaiolo, con fantastiche armi ed elementi accessori tra cui un fucile speciale del Mandaloriano e 2 jetpack per tante possibilità di gioco creativo in più. Sono incluse anche le istruzioni dettagliate per offrire un’esperienza di costruzione divertente anche ai principianti LEGO.

The Mandalorian – Trasporto del cacciatore di taglie

I bambini rivivranno le battaglie del Mandaloriano, il cacciatore di taglie, e del Bambino contro lo Scout Trooper e gli altri nemici con il giocattolo costruibile del The Mandalorian Trasporto del cacciatore di taglie (75292) LEGO Star Wars. Questa navetta da trasporto corazzata in mattoncini è dotata di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e dettagli autentici per ispirare il gioco creativo. I bambini possono giocare nei panni dell’eroico guerriero, il Mandaloriano, e ricostruire le scene ricche di azione di Star Wars: The Mandalorian con questo dettagliato modello di astronave in mattoncini LEGO. Il set è dotato di doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, 2 shooter a molla, stiva con lati apribili/rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, zona notte e capsula di salvataggio staccabile per il gioco creativo.

POP Moment: The Mandalorian – Boba Fett & Fennec Shand sul trono

Da qualche parte su Tatooine va in scena a un evento inaspettato: Boba Fett e Fennec Shand sono sul trono! Questa Figure in vinile misura circa 12. 7 cm di altezza e 16.5 di larghezza.

Bo Katan Star Wars Black Series The Vintage Collection

Decorata con design e dettagli premium e punti di articolazione multipli, questa Figure da 9 cm ispirate alla serie Star Wars: The Mandalorian è un’ottima idea regalo per tutti i collezionisti e fan della saga galattica.

Collezione Star Wars di Element

Le magliette della linea Star Wars x Element sono un’aggiunta imperdibile al look di tutti i giorni. Ciascuna T-Shirt è decorata con un’immagine diversa dei personaggi della saga stampati sul petto e grafiche sulle maniche e sugli orli. Le magliette sono altamente versatili e realizzate in cotone biologico che garantisce elevata traspirazione.

Star Wars x ELEMENT Collection Skateboard Decks

Le tavole da skateboard della linea Star Wars x Element sono ispirate ai personaggi più iconici della saga e garantiscono totale affidabilità.

