Brendan Fraser sarà Firefly nel film HBO Max su Batgirl!

Grandi notizie per i fan del mitico Brendan Fraser. Il celebre attore, noto per il ruolo da protagonista nel franchise La Mummia, è stato scelto per vestire i panni del villain nel film su Batgirl, prodotto in esclusiva per HBO Max.

Stando alle prime indiscrezioni Fraser interpreterà Firefly, alter ego di Garfield Lynns, storico nemico della Batfamily apparso in diverse storie fumettistiche, tra cui Batgirl: Year One. Al momento sono soltanto due le comparsate in live action del personaggio: una nella prima stagione di Arrow, la seconda in Gotham, show della Fox.

Fraser non è nuovo al mondo DC Comics perchè è attualmente impegnato nella serie TV Doom Patrol dove presta la voce al personaggio di Robotman.

Batgirl, il film della DC ha trovato il suo villain

Il film su Batgirl ha avuto una gestazione alquanto travagliata nel corso degli anni. In passato era stato scelto Joss Whedon come potenziale regista, ma la collaborazione con Warner si è poi interrotta a causa di alcune controversie scatenate sul set di Justice League.

La major americana ha poi deciso di affidare le redini del progetto a Adil El Arbi e Bilall Fallah, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Christina Hodson, che si occuperà anche dell’attesissimo The Flash.

A vestire i panni di Batgirl/Barbara Gordon ci penserà Leslie Grace, avvicinatasi al mondo del cinema con il film In the Heights – Sognando a New York dopo una lunga carriera musicale di successo. Ancora non è dato sapere se il progetto sarà in continuity con gli altri film del DC Universe, ma si vocifera una ritorno di J.K. Simmons nei panni di Jim Gordon.

Tornando a Brendan Fraser, invece, per l’attore si tratta di un grande periodo di rinascita dopo diversi anni purtroppo passati in un limbo. Il controverso regista Darren Aronofsky lo ha scelto per un ruolo alquanto serioso e drammatico nel film The Whale, ispirato alla storia di Charlie, un recluso sociale che arriva a pesare 600 chili dopo la perdita del proprio partner.

