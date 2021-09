BRICK MANIA. Costruiamo insieme il set LEGO VIDIYO The Boombox

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO VIDIYO #43115 The Boombox, una splendida versione in mattoncini dei mitici boombox anni ’80. Pronti a divertirci di nuovo insieme?

BRICK MANIA – puntata del 15/09/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO VIDIYO #43115 The Boombox, il set “maggiore” del tema LEOG VIDIYO.

Destino strano, anche se abbastanza prevedibile quello del tema LEGO VIDIYO, visto il precedente del tema Hidden Side: troppa sproporzione tra tempo di gioco fisico e di gioco virtuale nell’app a favore di quest’ultima, compatibilità dell’APP con soli dispositivi di fascia medio-alta e alta. In aggiunta, nel caso dei set LEGO VIDIYO, nessuna “storia” a fare da contesto per i set e decisione a nostro avviso errata di lanciare prima le minifigure (primavera) e poi i set veri e propri (esatte). Annunciati in pompa magna a gennaio e arrivati sugli scaffali lo scorso 1° marzo, pochi giorni dopo l’arrivo sugli scaffali della nuova “wave” estiva di set, LEGO ha annunciato che il tema VIDIYO sarà messo in pausa di riflessione: alcuni progetti, idee, innovazioni (e ragionevolmente anche prodotti) pilota saranno sviluppati nel corso del 2022, i quali porteranno al rientro del tema del catalogo a partire dal 2023.

LEGO VIDIYO #43115 The Boombox

Il set LEGO VIDIYO #43115 The Boombox riproduce un iconico Boombox anni ’80, che una volta costruito può essere aperto e trasformato in un palcoscenico per le esibizioni reali e virtuali dei personaggi LEGO VIDIYO. E’ un set davvero ricco di funzioni: si possono cambiare le “teste” poste al centro del set per far cambiare ambientazione del palcoscenico nell’APP. Gli scenario disponibili sono: tropicale, spaziale, silvestre o medievale. Si potrà cambiare la disposizione degli altoparlanti e delle luci sul modello in mattoncini e le modifiche troveranno corrispondenza nell’APP. Il set misura 16 cm di altezza, 23 cm di lunghezza e 35 cm di larghezza.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

