LEGO ha presentato, nel corso della quinta edizione della fiera China International Import Expo (da qui in poi CIIE) di Shanghai, la tornata di nuovi set dedicati al Capodanno cinese 2023 e alla cultura del grande Paese asiatico. Vi abbiamo parlato di questa particolare tipologia di set in questo nostro articolo, nel quale troverete elencati e descritti tutti i set sin qui prodotti e legati alle festività del Capodanno cinese. Adesso potrete completare la vostra collezione dei set dedicati al Capodanno Lunare con i nuovi set del Capodanno cinese 2023. Diamo uno sguardo d’insieme ai questi nuovi, fantastici set.

LEGO #80110 Display del Capodanno Lunare

Il set include due splendidi modelli costruibili di Decorazioni per il Capodanno lunare, pieni di simboli festivi tradizionali. I due modelli possono essere possono essere esposti insieme o separatamente, in vari punti della casa o dell’ufficio. Uno dei due include lingotti d’oro costruibili nel tradizionale stile Yuan Bao, il pesce koi di buon auspicio, buste rosse come simboli di auguri e fortuna, oltre al messaggio “Zhao Cai Jin Bao“, che augura ricchezza e fortuna a tutta la casa. L’altro modello include la versione in mattoncini e costruibile di una grande peonia di Moutan, oltre ad alcune più piccole, anch’esse costruibili, oltre al messaggio “Hua Kai Fu Gui” che augura tanta prosperità e felicità. Il set include istruzioni di costruzione separate per ciascuno dei due modelli, che permettono ad amici e familiari di condividere facilmente la costruzione, celebrando tutti insieme il Capodanno cinese 2023.

Età: 8+

Pezzi: 872

Prezzo: € 79,99

» Clicca qui per acquistare il set su lego.com (dal 25 dicembre 2022)

LEGO #80111 Sfilata del Capodanno Lunare

Il set ricrea l’atmosfera gioiosa di una parata tradizionale con tre carri allegorici colorati e collegabili tra loro: c’è quello dedicato al Coniglio (l’animale zodiacale simbolo dell’anno entrante), c’è quello dedicato al tradizionale drago cinese e quello con a bordo i musicisti con i grandi tamburi tradizionali . Spingendo i vari carri, si azionerà il corrispondente movimento di ciò trasportano: il modello del Coniglio si muove, il modello del Drago ruota e il tamburino del carro dei musicisti suona il proprio tamburo. Il set include istruzioni separate per ogni modello, per consentire ad amici e familiari di realizzare le diverse costruzioni contemporaneamente, celebrando tutti insieme il Capodanno cinese 2023. Incluse nel set troviamo ben 18 minifigure LEGO, che includono un figurante travestito da coniglio, 2 figuranti mascherati, 5 musicisti con strumenti come accessori e alcuni figuranti LEGO travestiti da personaggi del tema Monkie Kid, da pirata, da astronauta e da cavaliere, oltre ai membri di una famiglia di 4 persone, a 2 spettatori e a un figurante dedicato all’Anno del Coniglio.

Età: 8+

Pezzi: 1.653

Prezzo: € 99,99

» Clicca qui per acquistare il set su lego.com (dal 25 dicembre 2022)

LEGO #40468 Albero delle monete

Il set include il modello costruibile di un albero decorato con mandarini, buste rosse e monete, che nella tradizione cinese rappresentano la prosperità e la fortuna. Il modello è un oggetto da esposizione che attira l’attenzione e rende ancora più divertenti i festeggiamenti per il capodanno lunare, celebrando così al meglio il Capodanno cinese 2023.

Età: 8+

Pezzi: 336 (da confermare)

Prezzo: ???

Oltre a questi set dedicati specificatamente al Capodanno cinese, LEGO ha presentato altri due set novità, in questo caso però più legati alla tradizione e alla cultura cinese in generale che in particolare al Capodanno lunare. Vediamoli insieme.

LEGO Monkie Kid #80045 Mech ultra di Monkey King

Il set permette di costruire la versione aggiornata, con caratteristiche e funzioni aggiuntive e migliorate, del set LEGO Monkey Kid #80012 Monkey King Warrior Mech (clicca qui per vedere il set), presentato nel 2020 in occasione del lancio del tema tema Monkie Kid, il primo tema LEGO di legato alla cultura cinese e ispirato alla classica storia di Monkey King. Tra le nuove caratteristiche e funzioni troviamo il booster a razzo posteriore, un nuovo design dell’armatura, la potente Vista dorata di nuova concezione con mattoncino luminoso, un bastone e altre armi che possono essere trasformate in un jet. Il set contiene 6 minifigure: Monkey King, la versione potenziata di Monkie Kid, l’Elefante dalla zanna gialla, il Leone azzurro, l’Aquila dalle ali d’oro e la versione originale di Mr Tang.

Età: 10+

Pezzi: 1.705

Prezzo: € 139,99

» Clicca qui per acquistare il set su lego.com (dal 1° gennaio 2023)

LEGO DUPLO Town #10411 Scopri la cultura cinese

Il set introduce i bimbi più piccoli e curiosi alla cultura tradizionale cinese. I genitori potranno divertirsi a insegnare ai bimbi dai 2 anni in su gli usi e costumi del lontano Oriente con questo set che include una caffetteria, un tempio e un’area per le attività ricchi di dettagli realistici. I piccoli costruttori potranno incontrare i loro ospiti davanti a una tazza di tè intorno al tavolo della caffetteria che serve cibo tradizionale, oppure potranno perdersi in tutti i fantastici dettagli inclusi nel set: dai ravioli nella vaporiera al simpatico panda con il suo spuntino di bambù e alla lanterna scintillante a forma di coniglio. Le possibilità di gioco offerte da questo set consentono agli adulti di introdurre piacevolmente i piccoli alla tradizionale cultura cinese. La decorazione del tetto rappresenta una metà del concetto di Yin e Yang, mentre nel centro attività si trovano maschere, un set con penna e calamaio, una scacchiera Xiangqi e lo strumento musicale Ruan, tutti elementi cari alla cultura tradizionale cinese.

» Clicca qui per acquistare il set su lego.com (dal 25 dicembre 2022)

LEGO e il mercato cinese

I nuovi set sono stati esposti all’interno del LEGO Playground, il nome dello stand di 396 metri quadrati che LEGO ha installato presso la CIIE e progettato per presentare tutte le novità 2023 nell’ambito delle celebrazioni del 90° anniversario di LEGO stessa.

Paul Huang, Vicepresidente Senior LEGO e Direttore Generale di LEGO Cina, ha dichiarato:

“In qualità di espositore da cinque anni, siamo entusiasti di continuare a portare ai consumatori cinesi i nuovi set LEGO creativi e giocosi ispirati alla cultura e alle tradizioni locali alla CIIE. Vogliamo anche invitare persone di tutte le età a giocare al nostro stand, perché crediamo in una semplice missione: ispirare e sviluppare i costruttori di domani. Crediamo che il gioco sia fondamentale per il benessere e la felicità di tutta la famiglia in un mondo in rapida evoluzione. Ci sentiamo onorati e orgogliosi dei risultati ottenuti in Cina, soprattutto negli ultimi cinque anni, in cui abbiamo visto la nostra presenza al dettaglio espandersi in più di 100 città. La resilienza e la vitalità del mercato cinese, nonostante la pandemia, rafforza ulteriormente la nostra fiducia nelle prospettive del mercato e continueremo le nostre iniziative strategiche per portare i mattoncini LEGO a un numero ancora maggiore di bambini cinesi”.

Lo studio LEGO Play Well Study 2022(*) ha dimostrato che c’è una crescente affinità con l’apprendimento attraverso il gioco tra i genitori e i bambini cinesi: il 93% dei genitori della Cina continentale ritiene che il gioco sia fondamentale per aiutare i bambini a imparare cose nuove e il 96% dei bambini afferma che il gioco li aiuta a provare nuove idee e a fare cose nuove. La ricerca ha anche rilevato che i benefici del gioco si estendono al di là dei bambini e riguardano l’intera famiglia: il 95% dei genitori cinesi afferma che il gioco crea forti legami familiari. Il 96% ha dichiarato che il gioco migliora la felicità e il benessere della famiglia e il 95% ritiene che il gioco li aiuti a rilassarsi come famiglia.

Nell’ultimo decennio, LEGO ha intensificato gli investimenti in Cina e negli ultimi anni ha registrato una forte crescita a due cifre. Ha investito nella costruzione del marchio, nell’espansione della presenza al dettaglio, nell’innovazione del portafoglio, nel progresso della sostenibilità, nell’aumento della capacità produttiva e nella digitalizzazione a livello globale e in Cina. Ha aperto oltre 380 negozi al dettaglio a marchio LEGO in 105 città in Cina, rispetto ai 60 negozi in 18 città del 2018. Ha annunciato l’espansione della sua capacità produttiva a Jiaxing, nella provincia di Zhejiang, nel gennaio 2022 per sostenere la crescita a lungo termine nella regione. E’ prevista infine l’apertura di altri 80 nuovi LEGO (Certified) Store in Cina nel 2023 e continuerà l’innovazione nelle esperienze di vendita al dettaglio per creare esperienze significative in ogni punto di contatto e consentire agli acquirenti e alle famiglie di entrare in contatto con il marchio ancora più strettamente. LEGO ha inoltre annunciato una nuova partnership strategica con la China Development Research Foundation per l’avvio del programma “Prescription for Play”, finalizzato a sostenere lo sviluppo dei comportamenti dei genitori e degli assistenti verso l’apprendimento attraverso il gioco nelle case. Attraverso la distribuzione di materiale ludico presso i centri sanitari locali e la fornitura agli assistenti di una guida individuale e di istruzioni per il gioco genitori-figli nella città di Bijie, nella provincia di Guizhou, si prevede che 250.000 bambini di età compresa tra i 18 e i 48 mesi beneficeranno del programma nel 2023.

(*)Informazioni sullo studio LEGO Play Well 2022

Tutti i risultati del rapporto, se non diversamente indicato, sono stati raccolti da un totale di 32.781 genitori e 24.593 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni attraverso un sondaggio quantitativo online di 20 minuti condotto in 35 mercati all’inizio del 2022. Un totale di 1.004 genitori e 770 bambini della Cina continentale hanno partecipato al sondaggio.