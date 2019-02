CarcosaCon: arriva la convention per gli appassionati di Lovecraft

Arriva la prima edizione della CarcosaCon, una convention interamente dedicata ai Miti di Cthulhu, soprattutto nella loro veste di gioco di ruolo e da tavolo.

Organizzata da Black Monk Games, il distributore del GDR de Il Richiamo di Cthulhu in Polonia, in partnership con Chaosium (gli editori del suddetto GDR), la H. P. Lovecraft Historical Society e Q Workshp (produttore polacco di dadi e accessori per il GDR, licenziatari dei dadi ufficiali per Il Richiamo di Cthulhu), CarcosaCon è una convention internazionale unica, dedicata a quegli appassionati dei Miti di Cthulhu che desiderano vivere un fine settimana indimenticabile pieno di orrore e paura.

CarcosaCon si svolgerà nel weekend di inizio primavera e consisterà di tre giorni ricchi di attività pensate appositamente per i giocatori nella suggestiva cornice del Castello di Czocha, nei pressi del confine tra Polonia e Repubblica Ceca. È un’opportunità unica per incontrare i creatori di giochi di ruolo leggendari e parlare e giocare con loro in un ambiente informale.

Le sale e le stanze del Castello di Czocha, un maniero che sorge in un luogo suggestivo e panoramico e che si affaccia su un lago tranquillo e misterioso, sono piene di anfratti, perfetti per le sessioni di GDR, e innumerevoli saranno le sessioni ai giochi di ruolo legati ai Miti a cui gli intervenuti potranno partecipare.

Per gli amanti del gioco da tavolo, inoltre, sarà presente una sala giochi strabordante di boardgame legati al brand ed al mondo di Cthulhu. Il programma prevede anche delle interessantissime conferenze e un entusiasmante LARP (gioco di ruolo dal vivo). I partecipanti avranno a disposizione anche una taverna in cui rifocillarsi e bere in compagnia, un’avvincente escape room e dungeon e sotterranei pieni di terrificanti segreti mai svelati.

I partecipanti possono scegliere di soggiornare per la notte nelle camere disponibili nel Castello di Czocha stesso o in altre strutture situate nelle vicinanze. Le soluzioni di alloggio fornite dagli organizzatori includono anche il vitto.

La lista degli ospiti d’onore è davvero lunga e interessante e include, tra gli altri, Mike Mason (co-autore della 7a edizione del GDR de Il Richiamo di Cthulhu, pubblicato in Italia da Raven Distribution), Kenneth Hite (autore del GDR Sulle Tracce di Cthulhu, pubblicato in Italia da Giochi Uniti) e Rick Meints (Presidente della Chaosium).

Poiché CarcosaCon è una convenzione internazionale la lingua ufficiale della manifestazione è l’inglese. I posti disponibili sono solo trecentocinquanta, per cui vi consigliamo di affrettarvi a iscrivervi, se siete interessati. Noi un pensierino lo stiamo facendo, visto i costi non troppo elevati per una manifestazione di questo genere.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito dell’evento e alla sua pagina Facebook ufficiale.

Cthulhu fhtagn!