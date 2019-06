Cardfight!! Vanguard: la TOP 10 delle carte storiche

Cardfight!! Vanguard, come ogni card game, ha pezzi unici e famosi nascosti nelle sue buste. Ripercorriamo la sua storia guardando alle carte più famose viste finora!

Il giovane gioco di carte collezionabili Cardfight!! Vanguard è sicuramente un fenomeno in costante evoluzione grazie ai numerosi tornei organizzati sul territorio italiano ed alle attività fieristiche dove sono sempre presenti tavoli demo e dove un numero sempre crescente di giocatori si trova per contendersi il titolo di Campione Nazionale. Come ogni card game collezionabile anche Cardfight!! Vanguar annovera fra le sue fila carte speciali, iconiche e maggiormente ricercate da giocatori e collezionisti; in particolare alcune di esse hanno sicuramente lasciato il segno e sono entrate nella lista dei desideri di molti appassionati

Cardfight!! Vanguard

In Cardfight!! Vanguard, la cui localizzazione italiana è arrivata da pochi anni grazie a Oriental Wave, il giocatore impersona il comandante del proprio esercito e dovrà sfidare i propri avversari sul campo di battaglia situato sul pianta Cray. Ogni Clan presente in questo luogo è caratterizzato da peculiarità e strategie uniche che sarà necessario padroneggiare al meglio per riuscire a prevalere sui propri avversari. In questi anni tanti sfidanti da tutta Italia si sono impegnati per scalare la vetta e aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale. Ma “la gloria è ancora più gustosa se condivisa” e per questo motivo il prodotto prevede anche una modalità di gioco a squadre con una serie di tornei pensati e dedicati proprio alle sfide in team.

Negli anni il gioco si è evoluto e così le strategie necessarie per primeggiare nelle competizioni; alcune tattiche e combinazioni di carte sono risultate particolarmente performanti ed utili, tanto da rimaste impresse nella memoria di giocatori, arbitri e fan! Ripercorriamo insieme i principali momenti salienti del gioco osservando più da vicino le 10 carte che ne hanno cambiato di più il metagame.

#10 Alfred, Re dei Cavalieri

Come la prossima carta della lista, “Alfred, Re dei Cavalieri” era presente all’inizio del gioco, dove tutto è cominciato. Con la capacità di colpire un facile 20000 e persino superiore, e il chiamare le unità necessarie per superare la capacità del clan Kagero di ritirare unità, “Alfred” non doveva essere preso alla leggera. Dopo essere stato meritatamente sotto il riflettore nel metagame iniziale, ha anche visto un gioco ancora più decisivo quando è stato rilasciato “Signore Maestoso Blaster”.

#9 Sovrano Draconico

Ogni gioco ha il suo inizio e “Sovrano Draonico” è proprio questo per Vanguard. La carta che ha posto il clan Kagero su un lungo percorso di eccellenza iniziato nel primo set di espansione e che non ha ancora smesso di esistere. I primi tre gradi con 11000 Forza, al fianco di “Kaiser Asura”, erano le uniche unità in grado di sbaragliare la colonna Vanguard di “Alfred” da 20000 punti Forza. In più, “forzava” l’avversario a utilizzare guardiani per difendere le retroguardie, per evitare ulteriori attacchi… il gioco non dimenticherà mai lo sconvolgimento portato dalla sua Convocazione Incrociata.

#8 Tsukuyomi, Dea della Luna Piena

Siamo nella fase in cui abbiamo visto l’aumento delle prime catene di convocazioni nel gioco. “Tsukuyomi” fu un altro dei primi cambiamenti nel metagioco. Con la capacità del mazzo di cercare carte extra da convocare in ogni turno e la possibilità di impilare gli Inneschi sul fondo del mazzo per usarli molto più avanti nel gioco (rimuovendo in parte l’aspetto fortuna del gioco) e il poter cambiare le carte nella propria mano, il suo Clan ha acquisto facilmente fama.

#7 Discendente Draconico, Eradicatore

L’uscita di “Discendente Draconico” segnò l’inizio della Terza Era di Vanguard, dove il potere degli effetti è aumentato. Il suo effetto gli permette di essere dannatamente pericoloso persino quando il suo attacco non va a segno. Grazie alla sua versatilità, il numero di deck con il sottoclan “Eradicatore” è aumentato a dismisura nei tornei ufficiali.

#6 Luquier “Яeverse”, Regina dei Draghi della Spina d’Argento

Anche se “Discendente Draconico” ha fatto la sua comparsa in BT10, non è stato fino a BT12 che gli altri clan hanno iniziato davvero ad aumentare il loro potenziale. Con BT12, abbiamo visto l’ascesa dei clan Luna Pallida, Paladino Ombra e Irregolari Oscuri, che prima erano quasi invisibili nel metagame. “Luquier Reverse” è una delle carte che ha fatto proprio questo per Luna Pallida. L’arrivo degli “Spina d’Argento” ha rubato la scena in modo consistente a mazzi Eradicatore e Vendicatore.

#5 Drago Forma Furente, Vendicatore

Insieme a “Luquier” in BT12, anche “Drago Forma Furente” ha collaborato per detronizzare il potere degli Eradicatori. Combinato con un sottoclan molto forte a sostenerlo, vi fornisce un vantaggio carte paragonabile a quello avversario, e molto di più. Dato che gli Eradicatori cominciavano a essere sfavoriti contro i mazzi presenti dopo BT12, “Drago Forma Furente” ha lanciato il nuovo sottoclan di Paladino Ombra… i Vendicatori!

#4 Drago Zero Infinito, Star-vader

Quando Link Joker ha debuttato nel suo Trial Deck, “Star-vader, Infinite Zero Dragon” è stato il primo assaggio di ciò che il clan poteva fare. Con l’inizio dell’era delle breakride, l’abilità di “Drago Zero Infinito” lo ha portato a fronteggiare facilmente le più potenti breakride scagliategli contro dagli avversari, come “Drago Assalto Temerario” e “Spinodriver, Drago Antico”.

#3 Sovrano Draconico la Fine

“Sovrano Draconico la Fine” ha segnato l’avvento delle Convocazioni Incrociate, e la continuazione del retaggio di dominazione iniziato dal suo predecessore, “Sovrano Draconico”. Introdotto in BT05, insieme a potenti minacce al metagame come “Signore Maestoso Blaster”, “Sovrano Fantasma Blaster” e il clan Neo Nettare appena introdotto, aveva di sicuro il vantaggio di essere la prima linea di convocazioni incrociate era certamente in vantaggio. Essendo stampati prima di BT06 di un solo set, i Kagero sono stati abbastanza fortunati da perdere la nuova meccanica, Limit Break. Per questi motivi, “Sovrano Draconico la Fine” è in grado di esercitare una pressione molto feroce dal cerchio del Vanguard sin dall’inizio della partita; di conseguenza, “la Fine” divenne e rimase una minaccia per tutti i clan.

#2 Blaukluger Stella

“Blaukluger Stella” ha il primato in svariati campi. Fu l’ispirazione per lo stile moderno del risveglio dei Vanguard, non ottenibile tramite Inneschi. È il re originale del mettere pressione allìattacco, ed è stato supportato dalla nuova catena di convocazioni che funziona in modo completamente diverso rispetto a “Tsukuyomi” e “Galahad”. “Stella” in un certo senso rappresenta la definizione stessa di ciò che serve per essere considerato un meta-mazzo. Anche ora, con le recenti uscite nei booster, il mazzo è più competitivo di quanto sia mai stato.

#1 Garmore, Grande Lupo d’Argento

“Garmore” è probabilmente una delle carte più consistenti stampate nel gioco, in un clan che altrimenti avrebbe avuto basso potenziale. Capace di raggiungere il nuovo standard di 26000 Forza come colonna Vanguard con il suo Limit Break, è stato rapidamente aggiunto ai mazzi con il compagno d’arme “Leone Incandescente, Blond Ezel”. Chi lo ha aggiunto al suo deck, ha cominciato a dominare il metagame!

E con questo si conclude la TOP 10 delle carte di Vanguard… almeno per noi! Fateci sapere cosa ne pensate e quali hanno lasciato un segno nelle vostre strategie!