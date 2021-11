Carrie Kelley protagonista di un nuovo spin-off di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro

Come ben sappiamo il 2021 segna il 35° anniversario di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (Batman: The Dark Knight Returns) la miniserie di quattro numeri incentrata su Batman, scritta e disegnata da Frank Miller e pubblicata da DC Comics nel 1986. All’inizio del 2018, la DC aveva annunciato che Frank Miller stava lavorando con l’artista Ben Caldwell su un graphic novel incentrato su Carrie Kelley, la quale aveva preso il manto di Robin in Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, ed è stata una delle protagoniste de Il Cavaliere Oscuro Colpisce ancora e Il Cavaliere Oscuro III: Razza Suprema.

Da quell’annuncio non erano state rivelate nuove informazioni, almeno fino ad ora e, secondo quanto detto dallo stesso Miller, “non si tratta di una storia di Batman e Carrie Kelley ma di una storia di Carrie Kelley, con una spruzzata di Batman”.

Carrie Kelley e il nuovo libro di Frank Miller

Secondo quanto riportato da Frank Miller, Carrie Kelley, protagonista di questo nuovo spin-off, sta facendo un ottimo lavoro per mettere in pratica gli insegnamenti di Batman, che interviene semplicemente per darle nuove lezioni.

Ben Caldwell ha rielaborato il personaggio di Carrie Kelley che si discosta dal personaggio femminile di Robin che Miller ha introdotto nel lontano 1986 in Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, soprattutto dal punto di vista fisico: Kelley diventa una bambina in un mondo di adulti, minuta anche rispetto agli altri bambini.

Caldwell porta qualcosa di speciale a questo progetto… qualcosa che trovo sia liberatorio che eccitante. Ha fatto sua Carrie Kelly. Quando l’ho disegnata, ho dato a Carrie Kelly un aspetto molto classico da illustrazione di libro per bambini, e nelle mani di Ben è diventata un personaggio elettrico, da cartone animato. Il lavoro di Ben qui mi ricorda Carmine Infantino e come ha disegnato Flash. Quando si muove a volte si vedono tre o quattro figure disegnate di lei, così si vede ogni movimento che fa anche se sta andando a una velocità maggiore.

Il libro elaborerà anche la vita di Carrie Kelley al di fuori del mondo dei supereroi, inclusa la sua vita da studentessa.

Questo libro riprende anche alcune delle persone nella vita di Carrie Kelly oltre a Batman, come i suoi compagni di classe. Lei è sicuramente la ragazza più intelligente della sua classe, anche con il sarcasmo che porta sempre con sé.

Qui sotto un altro schizzo preparatorio:

Questo progetto, che rimane ancora senza titolo, è il terzo libro di un accordo di cinque che Frank Miller ha firmato alla DC nel 2018, dopo Superman: Anno Uno (Superman: Year One) e The Dark Knight Returns: The Golden Child. Il quarto e il quinto libro devono ancora essere annunciati, ma Miller ha detto in precedenza di avere una “fissazione” per i personaggi DC dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Per ora, comunque, maggiori informazioni a tale proposito non sono state diffuse, quindi rimaniamo in attesa.

