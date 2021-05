Cena con Delitto: Edward Norton si unisce al cast del sequel

Il primo film vantava un cast di serie A e anche il sequel sembrerebbe non essere da meno. Il portale americano Deadline ha appena battuto la notizia dell’ingaggio di Edward Norton, più volte candidato all’Oscar, nel seguito di Cena con Delitto (Knives Out).

Arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio del coinvolgimento di Dave Bautista. Anche per Norton, il suo ruolo rimane al momento top secret. Staremo a vedere quali altri assi nella manica tirerà fuori il regista Rian Johnson.

L’unico personaggio a tornare nel sequel sarà l’investigatore privato Daniel Blanc, interpretato da Daniel Craig. Cena con Delitto ha preso grande ispirazione dalle storie crime di Agatha Christie ed è stato uno dei migliori film del 2019, riscuotendo un grande successo di critica e pubblico.

Edward Norton nel sequel di Cena con Delitto!

Ad aggiudicarsi i diritti del nuovo film è stata Netflix, mettendo sul tavolo ben 400 milioni di dollari, offerta unica nel suo genere. Oltre al sequel, è già stato confermato anche un terzo capitolo. Ogni film sarà scollegato dai precedenti e offrirà archi narrativi differenti incentrati.

Nel primo film l’investigatore Blanc ha dovuto risolvere un caso di omicidio avvenuto all’interno di una casa di uomo facoltoso in cui tutti erano i principali sospettati: dalla sua cameriera ai suoi familiari. Tra i grandi nomi del cast figuravano Chris Evans, Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Don Johnson.

Edward Norton è uno degli attori più rinomati di Hollywood. Negli ultimi anni è stato impegnato con film come Birdman, The Gran Budapest Hotel e Motherless Brooklin, da lui scritto e diretto. Sarà grande protagonista anche di The French Despatch, nuovo film dell’acclamato regista Wes Anderson.

In attesa del sequel di Cena con Delitto, potete recuperare il primo film su Amazon Prime Video. Per abbonarvi alla piattaforma di streaming, cliccate qui.