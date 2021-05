Cena con Delitto: nel sequel anche Kathryn Hahn, Agatha di WandaVision

Rian Johnson continua ad assemblare un cast stellare per il sequel di Cena con Delitto, film del 2019 che ha riscosso grande apprezzamento di critica e pubblico. Questa volta tocca a Kathryn Hahn, reduce dal successo di WandaVision, entrare a far parte del progetto. Al momento il suo ruolo rimane top secret.

L’attrice ha infatti interpretato Agatha Arkness, noto personaggio dei fumetti Marvel, nella serie Disney Plus, dando vita a una canzone tormentone diventata in breve tempo un fenomeno virale. Agatha All Along, questo il nome del brano, vanta oltre quattro milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale MarvelMusicVEVO.

Nel cast del sequel ci saranno anche Dave Bautista e Edward Norton. L’unico membro del film originale a tornare sarà Daniel Craig, nuovamente nei panni del sagace e geniale investigatore privato Benoit Blanc.

Kathryn Hahn entra nel cast del sequel di Cena con Delitto

Il nuovo film, assieme a un già annunciato terzo capitolo, arriverà in esclusiva su Netflix. La piattaforma di streaming si è infatti accaparrata i diritti del franchise previa cifra mastodontica che si aggira sui 400 milioni di dollari.

Ispirato ai celebri romanzi gialli di Agatha Christie, Cena con Delitto è un crime che vede un investigatore privato alle prese con un terribile omicidio all’interno di una casa in cui tutti vengono sospettati. Nel cast del primo film figuravano nomi illustri, tra cui Chris Evans, Don Johnson, Christopher Plummer e Ana De Armas.

Sia il secondo film di Cena con Delitto, sia il terzo, offriranno agli spettatori archi narrativi ben differenti e non saranno collegati tra loro. Rian Johnson, dunque, sta dando forma a una vera e propria antologia crime.

In attesa di nuove informazioni sul sequel, vi consigliamo di recuperare il primo film, disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete cliccare qui.