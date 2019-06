Chaosium Inc. e Critical Role insieme per una sessione speciale di Cthulhu

Critical Role ha in programma una sessione speciale de Il Richiamo di Cthulhu che promuoverà l'uscita del modulo Berlin: The Wicked City

Negli ultimi anni i gruppi di gioco che trasmettono in diretta le sessioni delle proprie sessioni di gioco di ruolo sono diventati una piacevole consuetudine. Alfieri di questo genere di intrattenimento sono stati quei canali come Acquisitions Incorporated e Critical Role, che tra tutti i vari gruppi con steaming online è quello più noto. La fortuna di Critical Role è infatti dovuta alla sua peculiare composizione, i membri di questo show sono tutti attori e doppiatori professionisti, mentre a tirare le fila dietro allo schermo del Game Master è possibile trovare il più delle volte Matthew Mercer, considerato da tutta la community del gioco di ruolo uno dei master più bravi del mondo.

Critical Role ha visto nel tempo diversi giocatori impegnati in diverse campagne e in vista della programmazione estiva sarà impegnato in una avventura auto conclusiva (una cosiddetta one shot) dedicata a Il Richiamo di Cthulhu, sponsorizzata da Chaosium Inc.

Si tratterà di un’avventura ambientata in una decadente Londra vittoriana.

A ricoprire il ruolo del Custode sarà Taliesin Jaffe, mentre attorno al tavolo saranno impegnati a sopravvivere agli scenari da incubo Travis Willingham, Liam O’Brien, Marisha Ray, Ashly Burch, Phil Lamarr e Erika Ishii. Per seguire l’episodio basterà collegarsi al canale Twitch di Critical Role il 29 luglio 2019, oppure sarà possibile vederlo su YouTube a partire dal 31 luglio 2019.

La sponsorizzazione dell’episodio da parte di Chaosium Inc. servirà a promuovere l’edizione fisica del supplemento Berlin: The Wicked City, scritto da David Larkins, Mike Mason e Lynne Hardy, precedentemente rilasciato in formato pdf lo scorso marzo.

Berlin: The Wicked City sarà un manuale da 272 pagine in formato cartonato, ambientato durante la Repubblica di Weimar (1919-1933) in una Berlino decadente, licenziosa e intossicata dalle droghe. Il supplemento esplorerà gli orrori e i Mythos che animeranno la città in un fiorire di organizzazioni occulte, strani culti misterici e conoscenze arcane sussurrate.

In questo modulo avventura il concetto di cosa significa essere umani sarà messo in discussione con l’avanzare del cupo destino che colpirà inesorabile la Germania, in un crescendo opprimente che porterà la sanità mentale degli investigatori ad un punto di rottura.

La versione fisica di Berlin: The Wicked City sarà messa in commercio, in inglese, a luglio 2019 e avrà un costo di 35,99$. A causa dei suoi temi e contenuti l’editore consiglia l’acquisto e la fruizione di questo libro da parte di un pubblico adulto.