She Hulk: chi sarà Jennifer Walters nella serie TV per Disney+?

Ecco le nostre ipotesi su quale attrice vestirà i panni di She Hulk, eroina Marvel a cui verrà dedicata una serie TV sulla piattaforma Disney +.

Fra le novità del D23 2019 non è passato inosservato l’annuncio della serie TV dedicata a She Hulk, che approderà presto sulla piattaforma streaming Disney+.

La serie è ancora allo stato embrionale e sono pochi i dettagli diffusi sui suoi contenuti ma poco dopo il suo annuncio il web si è scatenato con le ipotesi su chi vestirà i panni dell’avvocatessa Jennifer Walters. In particolar modo su Reddit sono stati proposti diversi nomi noti ritenuti papabili per questa parte tra cui Lana Parrilla (Once Upon a Time) e Angie Harmon (Baywatch Nights).

Oggi abbiamo intenzione di fare il nostro personale fantacasting, mostrando quattro attrici che a nostro parere potrebbero impersonare la cugina di Bruce Banner.

Prima di cominciare è giusto dare qualche cenno biografico della protagonista: Jennifer Walters è un’avvocatessa di successo, cugina di Bruce Banner più noto come Hulk. La donna ha acquisito i suoi poteri a causa di un incidente, in cui ha avuto bisogno di un’urgente trasfusione di sangue proprio da suo cugino. Quando Jennifer si trasforma in She Hulk, a differenza di Bruce, non perde totalmente il controllo, anzi riesce a conservare carattere, intelligenza e ad essere padrona delle proprie emozioni.

Il fantacasting che abbiamo formulato si basa sia su caratteristiche fisiche presenti nelle varie versioni cartacee di Jennifer Walters, sia sul talento recitativo delle attrici proposte.

Paula Patton

Classe 1975, Paula Patton ha interpretato Garona nel film Warcraft – L’inizio ed è conosciuta anche per aver vestito i panni di Jane Carter in Mission: Impossible – Protocollo fantasma. E’ un’attrice abituata ad interpretare molti ruoli diversi, dal notevole talento recitativo e inoltre possiede i lineamenti decisi tipici di molte versioni di She Hulk. Pare che sia uno dei nomi più citati nel web, al punto tale che è stata creata una petizione per assegnarle il ruolo di Jennifer Walters. Sarà lei la fortunata?

Kate Siegel

Attrice dal talento incredibile e dalla bellezza travolgente, Kate Siegel è nota per aver interpretato il ruolo di Theo nella prima stagione della serie The Hunting of Hill House, attualmente disponibile fra le serie TV Netflix. Sicuramente l’attrice non possiede la preparazione fisica di altre attrici, ma se dovesse essere ingaggiata le aspettano probabilmente molte ore di training.

L’ipotesi che Kate Siegel venga scelta per il ruolo non poggia completamente sul nulla, infatti qualche mese fa alcuni rumors hanno comunicato che era stata contattata dalla Marvel per un ruolo, ma non è mai stato reso noto il motivo. Non ci resta che aspettare e capire se queste voci di corridoio verranno smentiti o confermati.

Gina Carano

Un’altra delle favorite di internet. L’attrice ed ex lottatrice di MMA è già stata vista nell’MCU, nei panni di Angel Dust in Deadpool. Ma la Marvel in un paio di occasioni ha utilizzato gli stessi attori più volte, come ad esempio Gemma Chan che in Captain Marvel ha interpretato Minn-Erva e presto la rivedremo in Gli Eterni nei panni di Sersi. Quindi se Gina Carano dovesse essere scelta per interpretare Jennifer Walters, nonostante ci sia già in Deadpool, non sarebbe nulla di eccezionale.

Essendo un’ex campionessa di arti marziali miste e anche una brava interprete, Gina Carano potrebbe essere una scelta più che azzeccata.

Felicity Jones

E’ sicuramente un’ipotesi azzardata, ma ricordiamoci che in alcune versioni She Hulk è ritratta in un modo tutt’altro che aggressivo. Lo sguardo da cerbiatta di Felicity Jones potrebbe contrastare con l’estrema forza della cugina di Bruce Banner e, se ben gestito, questo binomio potrebbe creare un personaggio complesso e affascinante. Felicity Jones ha interpretato i ruoli più disparati, molti dei quali non hanno avuto un particolare impatto nell’immaginario collettivo, ma tutti noi la ricordiamo nei panni di Jyn Erso protagonista dello spin-off Rogue One: A Star Wars Story.