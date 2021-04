Mancano soltanto due episodi alla conclusione di The Falcon and The Winter Soldier, serie TV targata Marvel Studios che vede Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) impegnati nel raccogliere la complessa eredità lasciata da Captain America.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

Per alimentare l’attesa dei fan, è stato diffuso in rete un nuovo contenuto video in anteprima che funge da recap di quanto accaduto fino ad ora e anticipa un intenso scontro tra i personaggi sopra citati e John Walker (Wyatt Russell), resosi protagonista di un macabro atto al termine del quarto episodio (a questo link trovate tutti i riferimenti e le citazioni).

The Falcon and The Winter Soldier: meno due episodi al gran finale

Nella serie hanno fatto capolino personaggi ben noti ai fan del Marvel Cinematic Universe, tra cui Sharon Carter, Okoye e Baron Zemo, che con la sua danza improvvisata è diventato a tutti gli effetti mattatore assoluto. Lo show è diretto da Kari Skogland e sceneggiato da Malcolm Spellman.

Nel prossimo episodio, in arrivo venerdì su Disney Plus, farà la sua comparsa un personaggio mai apparso sino ad ora e, secondo le indiscrezioni, interpretato da un attore ben noto. Questa volta, però, i fan hanno deciso di non riporre troppo aspettative dopo essere rimasti scottati dal trolling di Paul Bettany avvenuto in WandaVision.

Una cosa è certa: The Falcon and The Winter Soldier si sta rivelando uno dei prodotti più maturi del mondo Marvel, portando in scena anche scottanti tematiche politiche che negli ultimi mesi hanno interessato gli Stati Uniti d’America. E i fan sono in trepidante attesa di vedere Sam Wilson indossare finalmente lo scudo.

Se avete nostalgia del Captain America interpretato da Chris Evans, potete rivivere la sua ultima (per ora) apparizione cinematografica gustandovi il Blu-Ray di Avengers Endgame. Lo trovate, a un prezzo accessibile, a questo link.