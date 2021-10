Alla conquista dell’Asia: su Disney Plus arrivano i drama orientali

La febbre asiatica scatenata da Squid Game sembra aver contagiato anche Disney. Nello showcase della settimana scorsa la casa di produzione americana ha svelato un’impressionante lista di titoli provenienti da diversi paesi asiatici, come Corea del Sud, Giappone e Cina. I vari contenuti che verranno prodotti durante il prossimo anno, spazieranno da serie, film fino agli anime, abbracciando così diversi generi tra cui commedie, fantasy, romantico e documentari.

L’espansione del colosso americano era attesa da tempo, specialmente sui titoli provenienti dall’Asia e lo showcase è arrivato in un momento in cui la corsa allo streaming in quell’area si fa sempre più serrata. Disney ha difatti comunicato che la lista condivisa giovedì scorso è solo un primo passo per dare il via libera ad oltre 50 contenuti originali di provenienza asiatica entro il 2023.

Su Disney Plus arrivano i drama orientali

Nonostante Disney Plus sia disponibile in gran parte dell’Asia, Corea del Sud, Hong Kong e Tawian vedranno il debutto della piattaforma nei propri paesi solo a novembre. E’ innegabile quindi che la macro area geografica sia una fonte imperdibile sia per numero di possibili abbonati che per i contenuti accattivanti a livello globale.

Luke Kang, presidente del distaccamento Disney in Asia, ha affermato che proprio per il crescente interesse dei consumatori nei titoli asiatici, questo è il momento giusto per ampliare la collaborazione di Disney con i migliori creatori nella regione, portando così sul piccolo schermo storie autentiche che riflettono l’unicità della cultura e della società in questa regione.

Sfortunatamente però, non è stato dichiarato se e quando questi contenuti verranno resi fruibili dagli altri spettatori mondiali. Ecco di seguito, alcuni dei titoli presentati durante lo showcase:

COREA DEL SUD

BLACKPINK: The Movie (documentario)

Moving (drama)

Rookies (drama)

Snowdrop (drama)

Grid (drama)

Kiss Sixth Sense (Romantico/Fantasy)

Outrun by Running Man (variety)

GIAPPONE

Tokyo Mer Mobile Emergency Room (drama)

Lost Man Found (drama)

Gannibal (Drama)

INDONESIA

Susan Sinyal (dramedy)

Virgin (thriller/drama)

Wedding Agreement (drama)

Jurnal Risa (drama)

Teluh Darah (drama)

Keluarga Camera (drama)

CINA

Small & Mighty (drama)

Delicacies Destiny (drama)

Women in Taipei (drama)

Joy of Life 2 (drama)

Min’s Family (drama)