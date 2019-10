Cosmic Games: a Lucca Comics & Games 2019 con tante novità

Cosmic Games presenta tutta la sua line-up per la convention Lucca Comics & Games 2019, in cui grandi giochi la fanno da padrone.

Ormai lo sapete tutti, l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, che si terrà nella bella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, è ormai alle porte e si susseguono gli annunci di presenza da parte di editori e distributori. Oggi è il turno di Cosmic Games, che sarà presente presso il Padiglione Carducci, allo Stand 481, con una considerevole quantità di novità. Vediamole insieme.

Black Seas – Master & Commander Starter Set



Black Seas di Warlord e distribuito in Italia da Cosmic Games, è un wargame navale ambientato in età napoleonica e può vantare un’ampia gamma di navi in scala 1/700. Gli scenari di battaglia sono moltissimi, passando dalla guerra di indipendenza americana agli scontri navali delle guerre napoleoniche e tante altre ancora.

In particolare, lo Starter Set Master & Commander, oltre a una copia con copertina morbida del regolamento base di Black Seas, contiene tutto ciò che occorre per iniziare a giocare: nove curatissime miniature in plastica di vascelli in scala 1:700 (tre fregate e sei brigantini) completi di vele, sartiame e bandiere, e tutte le carte delle navi, i segnalini e i gettoni utilizzati in partita. Inoltre, sono inclusi anche un playmat formato A0, dadi e misuratori. Il prodotto è in lingua inglese.

Dune

Originariamente pubblicato nel 1979 e basato sull’omonimo romanzo di Frank Herbert, Dune, il “gioco di lotta per il potere tra civiltà spaziali”, mise i giocatori l’uno contro l’altro mentre assumevano il ruolo di casate in guerra per il controllo del pianeta produttore della “spezia”. Il gioco ha ricevuto una seconda edizione con l’uscita del film nel 1984, ma è andato ormai da anni fuori stampa e da allora è diventato sempre più raro e molto ricercato sia dai giocatori sia dai collezionisti.

Gale Force 9 lo ripubblica ora, con una nuova grafica e un aggiornamento delle regole scritto dagli autori originali: Bill Eberle, Jack Kittredge e Peter Olotka. Il titolo sarà completamente in lingua inglese, ma si avrà la possibilità di avere manuale e carte tradotti in italiano e scaricabili in formato digitale dal sito di Cosmic Games.

Hunger Games: Mockingjay – The Board Game

Panem è in rivolta. Dopo che Katniss è fuggita dal misterioso Distretto 13, si è formata una ribellione che coinvolge tutti i distretti.

The Hunger Games: Mockingjay – The Board Game, pubblicato da River Horse, è un gioco da tavolo strategico in cui da due a quattro giocatori dovranno impiegare tutto i loro ingegno per liberare o controllare Panem. Il titolo sarà completamente in lingua inglese, ma si avrà la possibilità di scaricare il manuale tradotto in italiano in formato digitale dal sito di Cosmic Games.

The Hunger Games: Mockingjay – The Board Game è disponibile su Amazon

Dark Crystal

Tratto dall’iconico film The Dark Crystal (disponibile su Amazon)di Jim Henson, Dark Crystal, pubblicato da River Horse, consentirà a un massimo di quattro persone di avventurarsi tra le lande del pianeta Thra in un divertente gioco da tavolo semi cooperativo.

I Gelflings hanno tempo solo fino alla grande congiunzione, quando i tre soli allineeranno. Se falliranno, il Male regnerà per sempre. Sarà dunque una corsa contro il tempo, così come contro i piani malefici degli Skeksis e i loro pericolosi servi. Il titolo sarà completamente in lingua inglese, ma si avrà la possibilità di scaricare il manuale tradotto in italiano in formato digitale dal sito di Cosmic Games.

The Dark Crystal è disponibile su Amazon

Pacific Rim: Extinction

River Horse porta le apocalittiche battaglie del film di culto Pacific Rim (disponibile su Amazon) sul tavolo da gioco con Pacific Rim: Extinction, un nuovo gioco strategico di miniature in cui i giocatori potranno prendere il comando delle dettagliatissime miniature da 75mm pre-dipinte degli Jaeger e dei Kaiju e combattere una guerra per la sopravvivenza o distruzione del genere umano.

Il titolo sarà completamente in lingua inglese, ma si avrà la possibilità di scaricare il manuale tradotto in italiano in formato digitale dal sito di Cosmic Games.

Harry Potter: The Miniatures Game – riedizione italiana

Cosmic Games presenta una nuova edizione completamente in italiano, di Harry Potter Miniatures Adventure Game di Knight Models, con una qualità dei materiali notevolmente migliorata.

Harry Potter Miniatures Adventure Game è un gioco da tavolo per due o più giocatori, in cui ognuno prende il controllo di una serie di miniature in resina finemente dettagliate, che rappresentano la loro fazione, o gruppo, di streghe e maghi. I giocatori dovranno sconfiggere i loro avversari, risolvere una variegata serie di sfide e obiettivi, fare un uso intelligente di pozioni e artefatti e, naturalmente, scatenare una serie vertiginosa di incantesimi, per essere i vincitori.

Harry Potter Miniatures Adventure Game, contiene un’enorme varietà di miniature incredibilmente dettagliate, permettendo agli appassionati della saga di collezionare, dipingere e giocare con i loro personaggi preferiti. Il titolo sarà completamente in italiano.

Harry Potter Miniatures Adventure Game è disponibile su Amazon

Dark Souls: The Board Game – seconda edizione italiana

Cosmic Games presenta la seconda edizione italiana del gioco da tavolo cooperativo di Dark Souls di Steamforged Games. Questa nuova edizione presenta materiali rivisti e numerose correzioni a livello di meccaniche e comprensione del gioco. Il titolo sarà completamente in italiano.

Chocobo Party UP

Chocobo Party UP di Square Enix è un divertente gioco di strategia per 2–4 giocatori, in cui i giocatori dovranno utilizzare tutto il loro ingegno e coraggio, ma non guasterà anche un pizzico di fortuna.

I giocaori dovranno far garrire forte i loro Chocobo per attirare i piccoli Chocobo Pal, oltre a pianificare attentamente le proprie mosse, per guidare e proteggere i propri compagni, usando saggiamente i poteri dei propri amici. Il primo giocatore a raccogliere sei Chocobo Pal nel proprio nido conquisterà la vittoria. Artwork creati dal maestro Toshiyuki Itahana. Il titolo sarà completamente in italiano.

Final Fantasy Trading Card Game – OPUS X

Giusto in tempo per Lucca Comics & Games 2019 uscirà la decima espansione di Final Fantasy Trading Card Game, il gioco di carte collezionabili targato Square Enix, che per questo Opus ha scelto Warrior of Light come rappresentante. Final Fantasy Trading Card Game, o FFTCG, è un gioco di carte collezionabili con idee innovative rispetto ai fratelli dello stesso genere, con meccaniche che hanno portato freschezza nel mondo dei TCG.

Il gioco, uscito nel tardo 2016, ad ora conta nove espansioni e una community ben consolidata sparsa in tutto il mondo, soprattutto in Italia, una delle nazioni più attive. L’espansione sarà completamente in italiano.

Final Fantasy Trading Card Game è disponibile su Amazon

Final Fantasy Gold Saucer Cactpot Party

In Final Fantasy Gold Saucer Cactpot Party di Square Enix, i giocatori potranno visitare il Gold Saucer di FINAL FANTASY XIV in un gioco da tavolo ispirato al Mini Cactpot del Manderville Gold Saucer. I giocatori potranno dar sfoggio dei propri adorabili meeple dei kyactus, e divertirsi con il Cactpot. Il titolo sarà completamente in italiano.

HeroClix – Il Ritorno Degli Eroi

HeroClix di Wizkids è un gioco da tavolo di combattimento con miniature 3D che negli anni ha saputo entusiasmare migliaia di appassionati. I giocatori potranno costruire una squadra utilizzando i punti a disposizione e scegliendo i personaggi preferiti, tutti provenienti da una serie di media differenti, tra fumetti, serie tv e cultura pop. Quindi, dovranno scendere in campo per dare battaglia e sconfiggere gli avversari.

Una delle peculiarità del gioco è quella di poter far scontrare personaggi che difficilmente si potranno mai vedere insieme: wrestler, super eroi e super villain Marvel e DC, da ogni epoca e variante, personaggi di Star Trek, delle Tartarughe Ninja e persino i più folcloristici mostri e personaggi della cultura generale.

Inoltre, la nuovissima espansione HeroClix: X-Men The Dark Phoenix è presentata con un altrettanto nuovo OP KIT per i negozi, contenente tutto il necessario per organizzare eventi di gioco nel proprio locale. Questo kit contiene tre copie di una miniatura Limited Edition con relativa Carta Personaggio, cinque copie di una Mappa a doppia faccia 60 x 90 cm e un Addendum/Manuale di Istruzioni.

Il prodotto sarà completamente in lingua inglese, ma si avrà la possibilità di scaricare il manuale tradotto in italiano in formato digitale dal sito di Cosmic Games.

Oltre a tutto ciò, Cosmic Games a Lucca Comics & Games 2019 avrà anche uno stand completamente dedicato a Dungeons & Dragons presso il “DUNGEON SAN COLOMBANO” in Corso Garibaldi 4