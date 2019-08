Crisis on Infinite Earths: Kevin Conroy sarà Bruce Wayne!

Kevin Conroy, storica voce di Batman nella serie animata e nei videogiochi, riprenderà il ruolo nel mega-crossover Crisis on Infinite Earths su The CW!

Crisis on Infinite Earths continua a far crescere il suo cast con annunci incredibili che stanno facendo esplodere l’entusiasmo nei fan DC Comics, Kevin Conroy è stato infatti scelto per interpretare Bruce Wayne nell’Arrowverse!

Kevin Conroy è un volto molto noto negli States, ma ancora di più lo è la sua voce: l’attore ha infatti doppiato il Cavaliere Oscuro per oltre venticinque anni tra i più disparati media, come le serie animate ed i film di Batman e Justice League, ma anche la trilogia di videogiochi Batman: Arkham uscita per console e PC. Questa sarà tuttavia la primissima volta in assoluto che l’attore presterà anche la propria immagine a Bruce Wayne, ma anche la prima volta, come annunciato nel corso del TCA Press Tour dopo essere stato nominato a più riprese nelle passate stagioni dell’Arrowverse, finalmente il personaggio comparirà nel Multiverso televisivo DC Comics targato The CW.

Nell’attesissimo evento televisivo che coinvolgerà le serie TV di Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Batwoman e come abbiamo avuto modo di scoprire nella giornata di ieri, anche Black Lightning, sarà presente anche Burt Ward, l’indimenticabile interprete di Robin nella serie TV camp Batman ’66, quindi è plausibile che in assenza del suo compagno di scorribande dell’epoca, Adam West, venuto a mancare nel 2017, Kevin Conroy possa interpretare una versione più attempata di Batman, che insieme a Lynda Carter (Wonder Woman ’75), Brandon Routh (che come indica il logo che ha sfoggiato sotto i suoi vestiti, suggerirebbe essere il Superman di Kingdom Come) e John Wesley Shipp (Flash ’90), potrebbe formare una Justice League televisiva appartenente alla vecchia guardia.

“Ciò che stiamo provando a realizzare non solo è il più complesso ed ambizioso crossover mai realizzato prima sul piccolo schermo, ma anche il progetto più grande e costoso mai avvenuto sul network” aveva commentato l’orgoglioso presidente del network Mark Pedowitz: “Non sappiamo se riusciremo ad essere fedeli al fumetto in tutto e per tutto, ma sarà l’ispirazione prima della nostra versione di Crisis on Infinite Earths. E chi ha letto quella storia sa che dopo nulla sarà più come prima.”

Crisis on Infinite Earths arriverà su The CW negli Stati Uniti il prossimo inverno.