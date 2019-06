Crossover in arrivo tra Scooby-Doo e Otto Sotto un Tetto

Jaleel White tornerà ad interpretare Steve Urkel di Otto Sotto un Tetto, in un episodio della serie animata Scooby-Doo and Guess Who?

Scooby-Doo si appresta a tornare in TV con una nuova serie animata, la tredicesima ispirata al popolare franchise di Hannah-Barbera e Warner Bros. dal titolo Scooby-Doo and Guess Who? Che vanterà tra le special guest-star, personaggi famosi e di grande richiamo, il primo di questi sarà Jaleel White, che tornerà ad interpretare il buffo ed irritante personaggio di Steve Urkel nella sitcom Otto Sotto un Tetto.

A rendere noto l’arrivo di Steve nella serie animata, l’attore stesso con un post sul suo profilo Instagram recitante: “Vent’anni dopo, sono andato in sala di doppiaggio e gli ho prestato nuovamente la voce come se fosse la cosa più importante del mondo… trovarmi in TV con Scoob e Shaggy a risolvere un mistero, è un sogno che si realizza. E mia figlia continua a pensare che lui sia più figo di me! Buon divertimento!” Non sappiamo ancora su cosa verterà la trama della puntata, ma nella foto pubblicata si vede Steve soccorrere un malconcio Urkelbot, robot con le sue fattezze già apparso nella serie TV andata originariamente in onda dal 1989 al 1997 sulle reti Mediaset, ed appartenente a quel filone di invenzioni assurde e stralunate che il genietto era solito creare nello show.

Nella prima stagione della serie animata Scooby-Doo and Guess Who? sono previste tra le altre, anche le comparse di nomi altisonanti quali Ricky Gervais, Whoopi Goldberg, Mark Hamill, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson, “Weird Al” Yankovic e Sia. In prossimità dell‘anniversario dei 50 anni del cagnolone più simpatico e spaventato di sempre in arrivo il prossimo autunno, sono in produzione anche uno spin-off live action incentrato sulle giovani Welma e Daphne al liceo, ed un film animato intitolato Scoob, con protagonista Zac Efron.

Scooby-Doo and Guess Who? andrà in onda inteprima su Amazon Prime Video e successivamente su Boomerang, a partire dal 27 giugno.