La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds è attesa con particolare curiosità da trekkie, che oltre a voler scoprire come si evolverà la storia dell’equipaggio comandato da Christopher Pike, sono curiosi per un annuncio fatto al recente San Diego Comic-Con: il crossover tra Star Trek Strange New Worlds e Lower Decks. La serie animata disponibile su Prime Video è recentemente arrivata alla sua terza stagione, ma la notizia che le due produzioni potrebbero condividere un’avventura ha suscitato l’interesse dei fan del franchise.

Jack Quaid svela nuovi dettagli sul crossover tra Star Trek: Strange New Worlds e Lower Decks

Star Trek: Strange New Worlds nasce come spin-off di Star Trek: Discovery, una natura che consente agli sceneggiatori di raccontare gli anni immediatamente precedenti all’insediamento di James Tiberius Kirk come comandante della U.S.S. Enterprise. Ricollegandosi a puntate storiche della serie originale, come Ammutinamento, la nuova serie di Star Trek ha mostrato di saper mostrare al meglio lo spirito originario dello Star Trek di Roddenberry.

Star Trek: Lower Decks è invece una serie animata dal piglio comico, rivolto a un pubblico adulto, che racconta le avventure di un gruppetto di guardiamarina a bordo di una delle astronavi meno famose della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ambientata dopo gli eventi Star Trek: Nemesis, Lower Decks ha affascinato i fan della saga grazie a una perfetta sintesi tra ironia e rispetto della lore del franchise, con il giusto tocco di citazionismo.

Ad accendere nuovamente l’interesse per il crossover tra Star Trek: Strange New Worlds e Lower Decks è Jack Quaid, che oltre a intrepretare uno dei protagonisti di The Boys è anche il doppiatore di Boimler, uno dei protagonisti della serie animata di Star Trek. Parlando con The Hollywood Reporter, Quaid ha risposto a come potrebbe reagire dovendo interpretare in un live action il suo Boimler:

Credo che sarebbe meglio specificare esattamente il modo in cui tutto avverrà, perché sto vedendo un sacco di diverse speculazioni in merito. Lo abbiamo già girato, e tutto gira attorno alla versione in live action del mio personaggio e di quello di Tawny Newsome. Non so se posso conceder dei dettagli della trama, ma sì, avrò i capelli viola, e avremo delle uniformi. Andremo a bordo dell’Enterprise, cosa veramente appassionante, e interagiremo con questo spettacolare cast e fantastico equipaggio. Ed è stata una vera sfida interpretare quei personaggi in live action. Come fare? Hai fatto troppo? Troppo poco? Come rimani credibile alla voce? Come mostri la sua fisicità?

Ad aiutare Quaid in questa sfida, è stato il cast di Star Trek: Strange New Worlds, che ha supportato l’attore nel portare dalla dimensione animata al live action il suo personaggio, una sfida che ha richiesto anche di trovare una recitazione che potesse riprodurre la fisicità di Boimler di modo che fosse credibile anche dal vivo: