Crunchyroll annuncia altri 4 anime nel palinsesto estivo

Crunchyroll continua ad ampliare il suo palinsesto estivo! Dopo infatti gli annunci delle scorse settimane sbarcano sulla piattaforma di streaming altre quattro nuove serie anime. Vi ricordiamo inoltre che Crunchyroll ha iniziato lo streaming di Detective Conan dal primo episodio e della prima stagione di Pretty Cure.

NIGHT HEAD 2041

Uscita: da annunciare

Si dice che gli umani non usino il 70% del loro cervello. Si crede che alcuni poteri misteriosi sfoggiati da alcune persone derivino proprio da questa parte della mente.

C’è un termine usato per il 70% del cervello che non viene usato…. “NIGHT HEAD”. Due uomini si risvegliano in una foresta. Scacciati dalla società proprio perché in possesso di tali poteri psichici, i due fratelli Naoto e Naoya Kirihara sono stati detenuti in un laboratorio di ricerca in cui si studia chi è in possesso di tali doti, per gli ultimi 15 anni.

Sperano che la ragione per cui sono stati in grado di fuggire dalla struttura è che la gente sia pronta ad accettarli e a dare il benvenuto agli psichici nella società, proprio come detto loro dal capo del laboratorio, Kyojiro Mikuriya.

Ma quello che scoprono è che nella Tokyo del 2041 non solo è negata l’esistenza dei poteri psichici, ma qualsiasi cosa che riguarda i fenomeni sovrannaturali, per esempio da libri e fumetti, è del tutto censurata.

Il National Security Headquarters ha il compito di sostenere il pensiero scientifico e di proteggere la nazione reprimendo chiunque esprima pensieri pericolosi.

Due fratelli facevano parte di questa squadra speciale d’élite. Takuya e Yuya Kuroki furono abbandonati dai loro genitori quando erano piccoli e sono stati presi nella squadra.

Pensavano che i fenomeni sovrannaturali non esistessero e non hanno mai messo in discussione il loro dovere di braccare ogni pericoloso criminale che la pensasse diversamente, ma un giorno hanno incontrato una donna chiamata Shoko Futami, durante una missione.

“La barriera è stata rotta”. Takuya e Yuya hanno poi incontrato i fuggiaschi Naoto e Naoya, guidati verso i loro fratelli psichici dalle parole di Shoko. Fratelli che fuggono e fratelli che li inseguono… sta per iniziare la storia di queste due coppie di persone che vivono sotto il giogo del destino.