Cultura POP: cosa abbiamo comprato per il Black Friday

Anche la redazione di Cultura POP ha ceduto al “lato oscuro dello shopping” ed ha messo mano al portafogli approfittando delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday! Condividiamo con voi cosa abbiamo inserito nel carrello della spesa e stiamo aspettando arrivi a casa sia come regalo da fare durante le feste ad amici e parenti sia come acquisto personale!

Giochi in scatola

In attesa del prossimo film di Star Wars non abbiamo potuto resistere all’offerta del set base di X-Wing prima edizione in bundle con due espansioni ad un prezzo davvero spettacolare. Abbiamo anzi esagerato acquistando praticamente il set base con 18 espansioni ad una cifra totale inferiore agli 80,00€.

Sappiamo che X-Wing prima edizione ormai è un prodotto fuori commercio, ma la giocabilità e la qualità di questo boardgame è indiscutibile e non soffre del passare del tempo. Se volete andare nello spazio con il vostro Millenium Falcon e lottare contro o per l’Impero questo è stato uno degli acquisti imperdibili di queste settimane!

Giochi di ruolo

L'unica degna di menzione e che abbiamo usato per acquistare dei regali per gli amici che vogliamo avvicinare al mondo dei gdr è quella legata al set base di Dungeons & Dragons, perfetta per far prendere confidenza con l'ultima edizione (la quinta) di uno dei giochi più longevi e famosi del mondo.

Lego

Il mondo dei Lego è stato oggetto di decine e decine di offerte con sconti dal 20% al 40% su un sacco di set interessanti. Questi quelli presi in redazione sia come regalo per amici sia come acquisto personale:

Action Figure

Il mondo delle figure riesce sempre a rapire il nostro cuore… e non manca mai un prodotto di questo tipo a chiudere il carrello di acquisto! In questi giorni di sconti abbiamo portato a casa una figure di Piccolo tratta da Dragonball che mancava alla nostra collezione.

S.H. Figuarts – Piccolo Daimaoh

Piccolo Daimaoh (conosciuto con il nome di Al Satan nella traduzione di Mediaset e Grande Mago Piccolo nella traduzione del Manga). E’ una action figure della serie S.H.Figuarts altamente snodabile che ritrae uno dei nemici più forti della primissima serie di Dragon Ball. Goku ha dovuto attingere a tutte le sue risorse per affrontare questo terribile nemico.

Libri

Un libro è sempre un regalo perfetto da fare o da farsi… e se si parla di ArtBook o di libri Popup è impossibile resistere all’acquisto compulsivo!

Harry Potter

Queste edizioni di Harry Potter sono il non plus ultra per i collezionisti che vogliono rivivere le avventure del Maghetto più famoso di sempre con le stupende illustrazioni di Jim Kay. Grandi dimensioni, copertina rigida e sovracoperta per una edizione che non deve assolutamente mancare. (ndr…il primo numero al momento non è disponibile ma come il secondo tornerà sicuramente in ristampa)

Home Video

Nonostante sulle piattaforme di straming quali Netflix, Amazon Prime Video e Sky ormai si trovi quasi tutto il fascino di un bel cofanetto blu-ray da tenere in casa pronto all’uso è sempre innegabile. Anche noi di Cultura POP abbiamo ceduto a qualche offerta ed abbiamo comprato qualche disco da aggiungere alla collezione.

Scrubs: The complete collection box

Scrubs è da sempre una delle serie preferite dalla redazione di Cultura POP, se non LA serie preferita e nonostante sia stata inserita su Amazon Prime Video da pochissimo, abbiamo voluto approfittare del Black Friday per aggiungere alla nostra collezione tutte le stagioni dello show in un unico cofanetto (anche l’apocrifa e tanto chiacchierata “Nona Stagione”). Fatevi un favore, se siete una delle poche persone che ancora non l’hanno visto: guardatelo assolutamente, perché i suoi personaggi vi entreranno nel cuore e non se ne andranno mai.

Avengers Endgame 4K Versione alla massima risoluzione del cinecomic che ha fatto la storia del cinema e dei fumetti. L’epilogo dei fratelli Russo in questa versione prevede un disco per i lettori Blu-ray 4K, un disco Blu-ray per una risoluzione Full-HD e un disco bonus contenente scene tagliate, errori sul set e perfino i provini degli attori.

Spider-Man: far From Home Edizione Blu-Ray disco singolo che contiene oltre 1 ora di Contenuti Speciali tra cui: – Il nuovissimo cortometraggio “lista delle cose da fare di Peter” che contiene le scene della versione estesa contenuti esclusivi blu-ray: – easter egg furtivi – lontano, lontano da casa – l’evoluzione del costume – Fury & Hill – Grazie, signora Parker