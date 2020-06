Cyberpunk: Edgerunners – Netflix produce l’anime di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha annunciato di essere al lavoro su una serie anime intitolata Cyberpunk: Edgerunners che sarà ambientata nello stesso universo dell’attesissimo nuovo videogioco Cyberpunk 2077.

Ad occuparsi dello sviluppo dell’anime sarà Studio Trigger, acclamato studio giapponese che porterà in vita il Cyberpunk con il suo stile iconico. Nello staff figurano Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) rispettivamente regista e assistente alla regia, Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill) sarà il direttore creativo, Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e Yuto Kaneko (Little Witch Academia) cureranno i character designer, mentre la sceneggiatura verrà adattata da Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). La colonna sonora sarà composta da Akira Yamaoka (Silent Hill).

Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077 e Head of Studio di CD PROJEKT RED ha dichiarato:

Siamo felici di annunciare finalmente che siamo al lavoro su un anime ambientato nell’universo di Cyberpunk. Abbiamo divorato qualsiasi opera a tema cyberpunk ci sia da guardare, leggere e giocare; è un genere che lascia moltissimo spazio alla creatività, e ha avuto una fortissima influenza su di noi. Cyberpunk: Edgerunners è la nostra dichiarazione d’amore al cyberpunk come genere e alle storie animate.

Masahiko Otsuka, CEO di Studio Trigger ha dichiarato invece:

In TRIGGER siamo entusiasti di lavorare con CD PROJEKT RED per creare una nuova storia indipendente ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Adattare questo universo in un anime è una sfida enorme, ma siamo molto motivati.

Il regista Hiroyuki Imaishi ha aggiunto:

Ho sempre amato il genere cyberpunk, ma ho sempre trovato molto difficile lavorare su un contenuto originale da zero. Questo è il motivo per cui sono felice di lavorare con CD PROJEKT RED su questo progetto. Non sarà semplice soddisfare i fan degli anime e del gioco, ma amo le sfide, e non vedo l’ora di produrlo. Faremo del nostro meglio per soddisfare e superare le aspettative.

Eccovi il video di annuncio:

Cyberpunk: Edgerunners racconterà una storia indipendente di 10 episodi circa di uno street kid che cerca di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, sceglie di diventare un edgerunner, ossia un mercenario anche noto come cyberpunk.

L’arrivo della serie è previsto per il 2022 e sarà distribuita da Netflix:

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo incentrato sulla narrazione ambientato nella più pericolosa e vibrante metropoli del futuro: Night City. Il gioco segue la storia di V, un cyberpunk in un mondo di guerrieri della strada cyberpotenziati, esperti netrunner e hacker corporativi. Marchio di fabbrica di CD PROJEKT RED, iI giocatori dovranno affrontare decisioni difficili che influenzeranno pesantemente il corso del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del gioco di ruolo cartaceo di Cyberpunk 2020.