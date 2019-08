D23 expo: tutte le novità del panel dedicato alle serie Marvel

Durante il D23 sono stati mostrati trailer e annunciate altre serie appartenenti all'universo televisivo Marvel, che approderanno su Disney +.

Durante il panel dedicato ai contenuti Marvel che approderanno su Disney +, sono stati fatti diversi annunci riguardo le prossime serie che arriveranno sulla piattaforma streaming. Nell’infografica mostrata durante il San Diego ComiCon 2019 era stato sottolineato più volte che alcuni prodotti mancavano all’appello e sono stati rivelati durante questo evento. Secondo quanto ha detto Kevin Feige, gli annunci di stasera la Fase 4 è ufficialmente completa.

La prima novità riguarda il primo trailer della tanto attesa serie animata What If…?, serie che parlerà di realtà e storie alternative degli eroi Marvel. Il pubblico lo ha accolto con grande gioia ed eccitazione, mostrando tutto l’entusiasmo possibile per questa serie che riserverà tantissime sorprese, soprattutto perché lavorerà su del materiale davvero interessante.

In seguito hanno raggiunto il palco Sebastian Stan e Sam Wilson protagonisti della serie The Falcon and the Winter Soldier (che verrà rilasciata durante la fine del 2020) e successivamente è stato mostrato il trailer di WandaVision, serie dedicata ai personaggi di Scarlet Witch e Visione, i quali vivranno a metà fra una realtà alternativa creata da Wanda Maximoff e una dimensione completamente diversa. Il trailer è stato annunciato proprio dai protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Un’altra sorpresa è stata fatta da Tom Hiddleston protagonista della nuova serie Loki, che in un videomessaggio ha detto al pubblico che “Il viaggio non è ancora finito, anzi è appena cominciato“. Purtroppo l’attore inglese si è limitato a questo sibillino messaggio, non ci resta che attendere ulteriori novità.

Ma le novità più d’impatto riguardano gli annunci completamente nuovi. Infatti, sono state annunciate ben tre nuove serie: Ms. Marvrl, Moonknight e She Hulk.

Ms. Marvel avrà come showrunner la sceneggiatrice inglese Bisha K. Ali e oltre ad una propria serie, avrà anche un film stand-alone. Per quanto riguarda Moonknight e She Hulk non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli, tranne per quanto riguarda la cugina di Hulk. Secondo le indiscrezione la serie seguirà la run di Dan Slott e avrà come protagonista Jennifer Walters.

Dopo questa carrellata di annunci, Disney + si conferma come una delle piattaforme streaming più competitive degli ultimi anni.