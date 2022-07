Continua a prendere forma il parterre di protagonisti di Secret Invasion, nuova serie TV realizzata dai Marvel Studios. Regé-Jean Page, star di Bridgerton, è entrato ufficialmente nel cast dell’adattamento di una delle saghe a fumetti più amate di sempre. L’annuncio è arrivato ieri sera dopo la conclusione del panel della Casa delle Idee al San Diego Comic-Con.

Regé-Jean Page nel cast di Secret invasion

Al momento non si conoscono dettagli sul personaggio che andrà a interpretare, ma il suo ruolo è descritto come abbastanza importante. Secret Invasion sarà la prima serie TV della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e arriverà su Disney+ nella primavera del 2023.

Samuel L. Jackson tornerà a vestire i panni di Nick Fury all’interno dello show e potrebbe aver girato delle scene che andranno a esplorare il suo passato, come già fatto in Captain Marvel. Nel cast troviamo Emilia Clarke, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Confermato anche il ritorno di Cobie Smulders nei panni di Maria Hill, uno degli assi portanti dello S.H.I.E.L.D., e quello di Ben Mendelsohn nei panni di Talos.

Kingsley Ben-Adir sarà il villain dello show, ma per ora l’identità del suo personaggio è ancora ignota. A differenza dei fumetti, gli Skrull sono sono stati dipinti come buoni, intenti a combattere i Kree. I registi scelti per dirigere l’ambizioso progetto saranno Thomas Bezucha (Let Him Go) e Ali Selim (The Looming Tower).

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming Spring 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Werg7vGvlP — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Confermato anche il ritorno di Everett Ross (Martin Freeman) e War Machine (Don Cheadle). Le riprese di Secret Invasion si sono concluse ad aprile, ma sono attualmente in corso quelle aggiuntive. Scritta da Brian Michael Bendis, Secret Invasion è una miniserie a fumetti pubblicata da giugno 2008 a gennaio 2009. La storia segue le vicende di diversi eroi della Marvel affrontare l’invasione degli Skrull, alcuni dei quali hanno preso le sembianze dei loro amici e alleati.

Oltre a Bridgerton, Regé-Jean Page ha recitato anche nel film Netflix The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, e apparirà in Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, film basato sull’iconico gioco di ruolo.