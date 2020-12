Dafne Keen spera nel ritorno di X-23 dopo l’annuncio di Deadpool 3

La star di Logan, Dafne Keen vorrebbe riprendere il suo ruolo di X-23 nei prossimi film della Marvel dopo aver appreso la notizia che il franchise di Deadpool è stato ufficialmente acquisito dai Marvel Studios. Con tutte le ultime novità che vedono coinvolti gli studi Marvel, tutto è certamente possibile.

Infatti, recentemente sono state rese note le notizie riguardanti Jamie Foxx e Alfred Molina che riprenderanno i ruoli interpretati nei precedenti film di Spider-Man, nel prossimo film con Tom Holland. Ryan Reynolds continuerà a interpretare Deadpool anche dopo l’acquisizione del franchise da parte dei Marvel Studios che hanno anche rivelato di avere dei piani per i Fantastici Quattro.

Anche dopo tutti questi annunci, nulla è stato ancora detto circa il destino che spetterà agli X-Men, personaggi molto amati dal grande pubblico e che vantano già un nutrito numero di film. Dafne Keen, però, si dice molto ottimista circa il ritorno sul grande schermo di X-23 nel Marvel Cinematic Universe e vorrebbe riprendere la storia del personaggio là dove è stata lasciata con il film Logan.

La giovane attrice ha anche riferito, in una recente intervista: “Sono molto fiduciosa. Sto cercando di non alzare troppo le mie aspettative nel caso in cui non succeda, ma spero davvero che il mio desiderio possa realizzarsi perché ho adorato interpretare X-23. Questo personaggio ha un posto molto speciale nel mio cuore e ha una storia incredibile. A essere onesti, le recenti notizie riguardanti Deadpool 3 mi hanno davvero resa felice perché, ovviamente quando la Disney ha acquistato la Fox, sospettavo che non avrebbero fatto più film con rating R”.

Una notizia confortante, quindi, per tutti gli appassionati di Deadpool e buone speranze, invece, per chi sogna un ritorno degli X-Men in grande stile e il loro ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe.