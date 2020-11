Daltanious: i migliori gadget per gli amanti del robottone!

Amici dei robottoni anni 80! Inauguriamo questa nuova rubrica dei migliori gadget a tema partendo proprio da uno dei mecha più amati in Italia, ovvero Daltanious. Abbiamo raccolto per voi una selezione di prodotti dedicati al “Robot del Futuro”:

Daltaniuos i migliori gadget

Prodotti selezionati:

BANDAI Soul of Chogokin GX-59R DALTANIOUS Vintage Version

Daltanious fa il suo ritorno nella serie Soul of Chogokin. Il GX-59R alto circa ben 27 cm viene riproposto con un look più vintage mostrando nuovi dettagli di sculpt e pittura rispetto all’edizione precedente, in particolar modo nella testa e nelle zampe del leone Beralios. Come il precedente modello, anche questo Daltanious viene creato unendo i tre componenti: Atlas, Beralios e Gumper. Sono cospicui gli accessori che troveremo a corredo: mani intercambiabili e armi come la lama cosmica, i pugni laceranti, la balestra spaziale, lo scudo protettivo e la spada infuocata. Tutti gli accessori possono essere posizionati sulla base stand.

DALTANIOUS – Il Robot del Futuro – Serie Completa (12 Dvd)

La raccolta di tutti gli episodi della serie tv in 12 dvd in due pratici cofanetti. Da avere a qualunque costo..ma qui parliamo di meno di 22,99 euro…acquisto obbligatorio per i fan del robottone.

Yamato srl DALTANIOUS Figure PVC 40CM Model Robot

Yamato Video è fiera di presentare il primo Robot della linea Yamabot. Daltanious – il robot del futuro, per la prima volta viene realizzato in una magnifica e curata figure da 40 cm dipinta completamente a mano. Questi giagnteschi robot sono a tiratura limitata, quindi è meglio non lasciarseli sfuggire.

Instabuy Poster Propaganda Robot Daltanious A4 30×21

Un bellissimo poster da appendere nella vostra stanza da collezione per ogni amante dei robot. Stampa di alta qualità con formato a scelta, tripatinata con finitura Satin.

Tazza Daltanious Tutto Disintegra Quando Gli Girano

Una bellissima tazza utilizzabile sia per la colazione di tutti i giorni ma anche come pratico porta penne. La grafica è una stampa che richiama una strofa della mitica sigla del cartone animato.

Cuscino Personalizzato DALTANIOUS Robot Cartone Anni 80

Un stupendo cuscino personalizzato Daltanious per fare delle pennichelle sul divano e sognare di pilotare il robot.

Action Toys Mini Action Series: Daltanious

Nuova Linea di Action figure dedicata ai robot, realizzati in plastica con parti in metallo completamente articolati e trasformabili. Altezza 15 cm.