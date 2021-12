Data di uscita e trailer de La Fantastica Signora Maisel Stagione 4

Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer del La Fantastica Signora Maisiel Stagione 4 (recuperate la nostra recensione de La Fantastica Signora Maisel Stagione 3), che arriverà in streaming sulla piattaforma, a partire dal prossimo 18 febbraio, con due episodi disponibili ogni venerdì, per quattro settimane di fila.

Il trailer de La Fantastica Signora Maisel Stagione 4, la comicità fuori dalle righe

La serie, racconta le involontarie vicissitudini di Miriam “Midge” Maisel, una qualunque casalinga ebrea newyorchese che, sul finire degli anni ’50, scopre, dopo una serie di fraintendimenti che la portano alla rottura con il marito, ad avere una vena comica degna di essere esibita sul palcoscenico di un cabaret, anche in maniera piuttosto trasgressiva per l’epoca e in netto contrasto con quello che il pensiero predominante al tempo, avrebbe voluto vedere a riguardo di una “rispettabile” donna sposata, anche se il di lei matrimonio è ormai un doloroso ricordo.

In questa quarta stagione, Midge cercherà di affinare il suo show, trovando nel frattempo un ingaggio che le permette di poter esprimere il più liberamente possibile la sua vena creativa. Il tempo dedicato però a perfezionare le proprie performance, le creerà non poche difficoltà con la famiglia e gli amici, anche quelli più stretti.

La Fantastica Signora Maisiel (la cui particolare colonna sonora originale è disponibile tramite questo link Amazon), serie scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, vede nel proprio cast la vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di due Emmy Alex Borstein, la nominata all’Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore dell’Emmy Luke Kirby. Una produzione davvero di tutto rispetto, quindi.

Nel corso della quarta stagione, inoltre, ci saranno anche degli speciali interventi di attori quali Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander, che andranno ad interpretare anche dei personaggi chiave per l’evoluzione della trama dell’intera serie.