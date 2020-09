David Attenborough, record su Instagram

Il debutto di David Attenborough su Instagram la scorsa settimana gli è valso il Guinness World Record per il minor tempo impiegato a raggiungere 1 milione di follower. Ci sono volute solo 4 ore e 44 minuti per battere il record, precedentemente detenuto da Jennifer Aniston. Da allora, i seguaci di David Attenborough sono più che quadruplicati.

Jennifer Aniston aveva stabilito il precedente record su Instagram nell’Ottobre 2019, raggiungendo un milione di follower in 5 ore e 16 minuti dall’apertura del profilo. In passato il record è stato detenuto anche David Beckham, papa Francesco, e il duca e la duchessa del Sussex. Nessuno di questi però è riuscito ad attirare l’attenzione del mondo quanto ha fatto la carriera di David Attenborough, per oltre settant’anni. Il divulgatore scientifico novantaquattrenne ha dichiarato nel suo primo video Instagram (che potete vedere a questo link):

Sto facendo questa mossa, sto esplorando questo nuovo modo di comunicare, perché, come tutti sappiamo, il mondo è in difficoltà. I continenti sono in fiamme. I ghiacciai si stanno sciogliendo. Le barriere coralline stanno morendo. I pesci stanno scomparendo dai nostri oceani. L’elenco continua.

David Attenborough ha intenzione di utilizzare il social network per affrontare le tematiche delle crisi ambientali e condividere potenziali soluzioni. Il divulgatore ha affermato, in un’intervista rilasciata ieri alla BBC, che riuscire a raggiungere un pubblico così giovane, come quello di Instagram, gli da grande speranza e che si sente onorato che i giovani stiano ad ascoltare un “vecchio come lui”.

David Attenborough ha recentemente lavorato ad un documentario, intitolato A Life on Our Planet, che debutterà su Netflix il 4 Ottobre. Nel documentario, lo studioso ricorda le meraviglie naturali che ha documentato durante la sua carriera, la distruzione a cui ha assistito per mano degli umani e cosa è possibile fare per riparare al danno. Il trailer del documentario afferma:

Gli esseri umani hanno invaso il mondo. Questo film è la mia testimonianza e la mia visione per il futuro

Planet Earth, che ha debuttato nel 2006 con la narrazione di Attenborough, detiene ancora il Guinness World Record per il documentario più richiesto sulle piattaforme on-demand. David Attenborough detiene altri due Guinness World Record, il primo per la più lunga carriera come presentatore televisivo e il secondo per la più lunga carriera come naturalista televisivo.