Nella tarda serata di ieri, DC ha annunciato le prime nuove serie di Dawn of DC. Si tratta del nuovo rilancio che la casa editrice attuerà a partire da gennaio negli Stati Uniti a seguito degli eventi Dark Crisis on Infinte Earths e Lazarus Planet che vedremo in Italia invece a partire da gennaio 2023 come annunciato a Lucca Comics and Games 2022 da Panini DC Italia, per i dettagli cliccate recuperate il nostro articolo dedicato.

Dawn of DC: ecco la prime serie del nuovo rilancio DC

Dawn of DC sarà un “evento” lungo un intero anno e sarà segnato dal lancio o dal rilancio di ben 20 nuovi titoli a partire dalle testate appartenenti alla famiglia di Superman il cui nuovo assetto è stato già rivelato qualche settimana fa – per tutti i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato – e vedrà fra gli altri Joshua Williamson e Jamal Campbell rilanciare Superman, Phillip Kennedy Johnson e Rafa Sandoval rilanciare Action Comics, Dan Jurgens e Lee Weeks lavorare alla miniserie Lois & Clark 2: Doom Rising e infine Tom Taylor e Clayton Henry lanciare Le avventure di Superman: Jon Kent.

Jim Lee, il publisher e Chief Creative Officer DC, ha dichiarato:

Dopo Dark Crisis on Infinte Earths e Lazarus Planet, eventi che hanno rischiato di distruggere il Multiverso, l’Universo DC è pronto ad entrare in una nuova e luminosa era. Ci saranno nuove serie e nuovi archi narrativi dai migliori autori attualmente in circolazione. Dawn of DC è una iniziativa ambiziosa che ci darà la possibilità di raccontare storie audaci e spettacolari per vecchi e nuovi lettori, con vecchi e nuovi personaggi.

Il rilancio Dawn of DC partirà come detto ufficialmente a gennaio e proprio dalle summenzionate testate supermaniane. Si continuerà a marzo con il lancio Unstoppable Doom Patrol di Dennis Culver (Justice League Incarnate) e Chris Burnham (Batman Incorporated). Direttamente dagli eventi di Lazarus Planet, la rinnova Doom Patrol, la squadra di eroi più strana del mondo, è pronta a salvare l’ Universo DC un mostro alla volta!

Ad aprile sarà la volta della miniserie in 6 albi Superboy: The Man of Tomorrow di Kenny Porter (Flash: The Fastest Man Alive) e Jahnoy Lindsay (DC Power: A Celebration). Conner Kent è intenzionato a ritrovare il suo posto nell’Universo DC e per farlo deciderà di lasciare la Terra incontrando un gruppo di combattenti per la libertà che metteranno a dura prova tutto quello in cui lui credo e che il simbolo di Superman rappresenta.

Sempre ad aprile partiranno ben due testate dedicate al mondo delle Lanterne Verdi. Si tratta di Green Lantern: Hal Jordan e Green Lantern: John Stewart. Le due serie saranno scritte rispettivamente da Mariko Tamaki e Phillip Kennedy Johnson (i disegnatori invece verranno annunciati successivamente) e promettono di riportare due fra le più amate fra le Lanterne Verdi alle loro radici supererostiche.

Oliver Queen è scomparso dopo Dark Crisis on Infinte Earths e la sua famiglia si metterà sulle sue tracce in Green Arrow di Joshua Williamson e Sean Izaakse (Thunderbolts): una serie on the road che esplorerà diversi angoli dell’Universo DC a partire da aprile e lascerà dietro di sé numerosi indizi per diverse storie per diversi personaggi che si svilupperanno nella seconda metà del 2023.

A maggio sarà la volta del rilancio della storica Batman: The Brave and the Bold. Nella serie antologica, Batman unirà le forze con diversi eroi dell’Universo DC e non solo grazie ai contributi di Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Mitch Gerads (Mister Miracle), Guillem March (Catwoman), Gabriel Hardman (Green Lantern: Earth One), Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest), Rob Williams (Suicide Squad) e tanti altri.

Dark Crisis on Infinte Earths ha profondamente segnato Victor Stone. A maggio, nella nuova serie Cyborg scopriremo qual è il segreto che Victor custodisce per proteggere il futuro della Terra. Il team creativo della serie sarà annunciato successivamente.

A giugno, l’acclamato team creativo composto da Mark Waid e Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest) lancerà Shazam!. Billy Batson ha riacquisito il suo status di campione ma deve ancora crescere. Questo non gli impedirà di usare la Roccia dell’Eternità per viaggiare nello spazio e nel tempo e vivere incredibili avventure fra dinosauri, viaggi sulla Luna e incontrare l’incredibile tigre parlante Rosso Boccalarga! La serie è descritta come una action-comedy.

Dopo essere fuggito da Gotham City e dal suo passato da criminale, Oswald Cobblepot si è ritirato a Metropolis. Nella nuova The Penguin di Tom King e Stefano Gaudiano (The Walking Dead) tuttavia il Pinguino sarà costretto a riprendere le sue cattive abitudini per conto del governo degli Stati Uniti!

Infine giugno segna i primi 30 anni di Steel, l’eroe in armatura nato dagli eventi de La Morte di Superman. Per festeggiare John Henry Irons e la sua eroica nipote Nathasha partirà Steelworks, il team creativo verrà rivelato successivamente.